Amazon è pronta a far impazzire i consumatori con il lancio di una nuova serie di sconti davvero imperdibili, infatti i prezzi sono decisamente bassi anche nell’avvicinamento al Black Friday, che sullo store di e-commerce inizierà il 21 novembre. Tra i tanti prodotti in promozione possiamo sicuramente annoverare il Narwal Freo X Plus, un robot aspirapolvere di ottima qualità che viene scontato di 130 euro rispetto al listino originario.

Il modello di cui vi parliamo può raggiungere una massima potenza di aspirazione di 7800 Pa, nella parte inferiore sono presenti vari punti di forza, come le due spazzole laterali che riescono senza problemi a pulire ogni bordo, battiscopa o angolo, oppure una grande spazzola centrale anti-groviglio, utilissima per impedire che capelli o peli di animali vi si possano attorcigliare completamente. La navigazione all’interno degli ambienti è lineare, grazie alla torretta LiDAR che non delude assolutamente le aspettative; il tutto può essere controllato, prima di tutto sfruttando i pulsanti superiori, ma anche con lo smartphone e l’applicazione mobile dedicata.

Robot aspirapolvere: la promozione Amazon è da pazzi

Oggi potete pensare di acquistare questo ottimo Narwal Freo X Plus con un risparmio decisamente notevole, addirittura superiore agli standard a cui siamo solitamente abituati: il device è in vendita ad un valore di listino di 399 euro, cifra che Amazon ha ridotto del 25%, portandolo di base a 299 euro. A questo punto entra in gioco la presenza di un coupon da applicare in pagina, del valore di 60 euro, che lo porta a costare in finale solamente 239 euro. Collegatevi subito qui per l’acquisto.

Le sue dimesioni, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non sono eccessive, infatti raggiungono 35 x 35,5 x 10,7 centimetri, con un peso complessivo di 5,5kg, più che valido e sufficiente per la maggior parte degli ambienti e utilizzi.