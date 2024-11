Se state cercando una nuova promozione da sottoscrivere sul vostro numero di telefono oggi abbiamo sicuramente un consiglio molto interessante da darvi, la promo in questione è stata rilasciata dal provider telefonico italiano ho mobile e include davvero tutto il necessario per un’esperienza d’uso davvero completa e soddisfacente, non a caso si tratta del marchio di fabbrica del provider che da quasi un decennio garantisce a tutti i suoi utenti promozioni tutto incluso a prezzi decisamente convenienti.

Se dunque siete in cerca di una promozione che vi offra giga, minuti SMS con addirittura anche la connessione di 5G abilitata il catalogo dell’operatore vestito di viola è quello che fa per voi è la promo che ha recentemente rimesso online dopo diverso tempo risulta essere veramente conveniente, scopriamo insieme che cosa offre.

All inclusive a poco

La promozione in questione una volta sottoscritta vi garantirà ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G uniti a minuti ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali, il prezzo da corrispondere ammonterà a 9,99 € al mese e la promo è dedicata a coloro che sottoscrivono un nuovo numero o effettuano la portabilità da uno dei seguenti operatori virtuali: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Daily, Poste Mobile, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder.

In caso contrario, infatti il costo di attivazione salirà a 29,90 € vanificando di fatto la convenienza della promozione stessa, se siete interessati e se rispettate uno dei requisiti indicati sopra tutto ciò che dovete fare e recarvi sulla pagina ufficiale della promozione e procedere alla sottoscrizione con pochi semplici clic per poi ricevere la Sim fisica direttamente a casa e gratuitamente.