Samsung si prepara a lanciare la versione beta della sua nuova One UI 7, portando cambiamenti radicali nell’interfaccia e innovazioni per l’esperienza utente. E secondo un noto leaker, il programma beta pubblico dovrebbe partire già da settimana prossima.

Programma Beta imminente per la nuova One UI 7

La nuova versione dell’interfaccia di Samsung, la One UI 7, è ormai arrivata, e porta con sé Android 15 con un’interfaccia migliorata e nuove funzionalità. Le novità principali della nuova One UI includono un aggiornamento al design delle icone, introducendo un nuovo stile per app come Telefono, Samsung Notes, Tips e SmartThings. Stile che cambia palette di colori, passando a tonalità più chiare, e punta a forme più essenziali e primitive. Ma questo aggiornamento, non mira solamente a migliorare l’aspetto visivo, bensì, cerca anche di introdurre una uniformità visiva e di utilizzo tra tutti i dispositivi Samsung.

Sembrerebbe che di recente, l’obiettivo principale di Samsung sia diventato quello di integrare la One UI 7 su un’ampia gamma di dispositivi. Oltre a telefoni, tablet ed orologi, ci si aspetta di vedere questo nuovo design dell’interfaccia anche su TV, Computer Portatili ed Elettrodomestici Smart. In questo modo, sarà possibile trovare la stessa esperienza utente intuitiva, fluida ed omogenea su tutti i diversi device del brand. Un po’, come si è già tentato di fare con Tizen, il sistema operativo per le smart TV.

Oltre a migliorie grafiche, la nuova versione dell’interfaccia di Samsung porterà anche miglioramenti di sicurezza, e nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Inoltre, secondo il noto leaker Ice Universe, il debutto potrebbe avvenire già dal 17 novembre, iniziando dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti. I dispositivi coinvolti in questa fase iniziale saranno solamente i modelli della serie Samsung Galaxy S24 e S23. Mentre il rilascio della versione stabile della One UI 7 è previsto per i primi mesi del 2025.