Samsung si sta preparando a lanciare una nuova versione dell’interfaccia dei dispositivi proprietari, la nuova One UI 7. Oltre al supporto ad Android 15, il nuovo aggiornamento promette un aspetto grafico rinnovato e nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Samsung One UI 7: Novità, funzioni e compatibilità

Samsung è nota per il lungo supporto ai suoi dispositivi, e con la One UI 7 si conferma leader negli aggiornamenti a lungo termine. Infatti, la nuova versione dell’interfaccia, non arriverà solamente su dispositivi di fascia alta. Ma si prevede l’inclusione dei modelli più recenti di tutta la gamma Galaxy ovvero: S, Z, A, F, M e Galaxy Tab. In modo da permettere, anche agli utenti di smartphone più economici, di beneficiare delle ultime novità.

La One UI 7 introduce novità grafiche e funzionali per migliorare la navigazione e la comprensione di alcuni aspetti, come le notifiche. Dal punto di vista grafico, le icone sono cambiate e ora più colorate. Anche la schermata di blocco è totalmente ridisegnata, in modo da rendere la gestione e la lettura delle notifiche più semplice. Inoltre, ci sono diversi miglioramenti per la funzione “Cerchia e Cerca”. Che adesso consentirà di risolvere problemi matematici e rispondere alle domande semplicemente cerchiando ciò che si vuole sapere.

Passando all’aspetto Intelligenza Artificiale di questo aggiornamento della One UI, troviamo nuovi effetti fotografici con nuove opzioni di ritocco e lo zoom ad alta qualità 100x. Ma anche il miglioramento della funzione “Sketch to Image” che amplia le capacità di elaborazione artistica, permettendo di interpretare le proprie bozze trasformandole in immagini complete.

Infine, Samsung ha migliorato la piattaforma Knox e introdotto controlli parentali avanzati, che permetteranno di limitare l’accesso a determinate app e siti. Non si è ancora a conoscenza di quando verrà rilasciato l’aggiornamento, ma ci si aspetta un rilascio graduale in pochi mesi, come è già accaduto in precedenza.