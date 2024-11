È stata annunciata la nuova Samsung Bespoke AI Combo. Si tratta della prima lavasciuga dell’azienda coreana dotata di pompa di calore. Il dispositivo è pronto al debutto in Europa. La lavasciuga di Samsung è stata presentata all’IFA di Berlino ed è stata annunciata la sua disponibilità anche in Italia.

Il centro della lavasciuga è la funzione AI Wash & Dry. Quest’ultima sfrutta sensori avanzati per ottimizzare i cicli di lavaggio e asciugatura in base al peso, al tipo di tessuto e al livello di sporco del carico. Grazie a tale tecnologia, il dispositivo regola automaticamente durata, consumo di detergente. Oltre ai parametri di asciugatura. In tal modo offre significativi benefici per l’efficienza energetica e le prestazioni.

Samsung presenta la sua nuova lavasciuga

La tecnologia a pompa di calore garantisce un risparmio energetico fino al 75%. Inoltre, assicura cicli di asciugatura più rapidi del 60% e un ridotto impatto ambientale. In tal modo ha ottenuto la massima classe di efficienza sia per il lavaggio che per l’asciugatura.

L’interfaccia è un’altra caratteristica distintiva. Il display LCD touch da 7 pollici rende l’interazione più intuitiva e avanzata rispetto alle tradizionali lavatrici o asciugatrici. Inoltre, l’integrazione con l’ecosistema SmartThings abilita funzioni intelligenti. Come la modalità AI Energy Mode, progettata per ottimizzare ulteriormente i consumi. La Bespoke AI Combo di Samsung non solo analizza automaticamente il carico, ma memorizza anche le abitudini dell’utente. Suggerisce il ciclo più adatto e fornisce un report dettagliato a fine ciclo con il consumo di energia e acqua.

Samsung affronta anche le sfide dello spazio e del tempo. Combinando lavatrice e asciugatrice in un unico dispositivo senza compromessi sulle prestazioni. La capacità di 18 Kg per il lavaggio e 11 Kg per l’asciugatura consente di risparmiare spazio rispetto a una configurazione tradizionale di due elettrodomestici. Inoltre, le due funzioni combinate permettono di completare un ciclo per 3 Kg di bucato in soli 98minuti. La Bespoke AI Combo sarà disponibile per il mercato italiano dal 25 novembre al prezzo di 2.999 euro. Chi effettuerà il pre-ordine potrà scegliere un premio esclusivo tra 11 prodotti iconici di Samsung.