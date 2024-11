Tutti gli utenti che desiderano una connessione in fibra ottica ad alta velocità potrebbero ritenere interessante la nuova proposta Fastweb. L’operatore presenta un’offerta molto conveniente per tutti i nuovi utenti. Si tratta di Fastweb Casa Light. Al momento, l’offerta è disponibile a 27,95 euro al mese. È possibile ridurre il costo, già vantaggioso, a 23,95 euro mensili abbinando la promo per la rete fissa ad una per mobile. Tale opzione consente di risparmiare 4 euro al mese, rendendo l’offerta ancora più conveniente.

Fastweb: l’opzione ideale per la rete di casa

L’abbonamento include diversi vantaggi. Il primo è sicuramente l’attivazione gratuita. Ciò elimina ulteriori spese iniziali. Inoltre, viene fornito l’innovativo Internet Box NeXXt One, dotato di tecnologia Wi-Fi 6. Quest’ultimo garantisce una connessione stabile e performante in tutta la casa.

Le chiamate da rete fissa sono a consumo, con un costo di 15 centesimi al minuto per le telefonate verso numeri nazionali, sia fissi che mobili. Inoltre, Fastweb offre una garanzia di soddisfazione. Cosa significa? Gli utenti hanno la possibilità di disdire la promo. Ciò purchè procedano entro 30 giorni dall’attivazione. Chi decide di procedere in tal senso riceverà il rimborso completo delle spese sostenute.

Una volta attivata l’offerta fibra, così come quella mobile, bisogna installare l’app MyFastweb. Quest’ultima è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play. L’applicazione permette di monitorare i consumi, consultare le fatture e gestire eventuali problematiche legate alla linea. Tale strumento rende ancora più agevole il controllo dei servizi attivi e l’interazione con il servizio clienti.

L’offerta Fastweb Casa Light rappresenta un’opzione estremamente vantaggiosa per tutti coloro che cercano una linea fissa sicura e vantaggiosa. Per ulteriori dettagli e condizioni della promo, è possibile consultare la pagina apposita sul sito ufficiale dell’operatore. Inoltre, la possibilità di aggiungere servizi mobili personalizzati è un ulteriore vantaggio. Per sottoscrivere la promozione è sufficiente recarsi sul sito ufficiale di Fastweb e seguire le indicazioni.