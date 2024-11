Rivoluzione AI nel motorsport: Marelli presenta la VEC_480

Nel motorsport, l’innovazione è essenziale, e Marelli alza l’asticella con la nuova VEC_480, una centralina rivoluzionaria basata sull’AI. Presentata al Professional MotorSport World Expo di Colonia, questa tecnologia risponde alle crescenti esigenze di gestione complessa e in tempo reale. Ma perché l’AI è così cruciale? Perché trasforma i dati in decisioni immediate, migliorando precisione e performance.

La VEC_480 si distingue per le sue prestazioni eccezionali: il calcolo in tempo reale è 2,5 volte superiore rispetto alle centraline tradizionali, mentre la larghezza di banda è aumentata di 10 volte. Con un’architettura all’avanguardia, è progettata per affrontare la crescente complessità degli algoritmi “neural based”. Grazie all’integrazione di un acceleratore NPU (Neural Processing Unit) capace di raggiungere 26 TOPS, la centralina consente l’elaborazione di dati in tempo reale con bassa latenza e alta efficienza. Grazie all’AI, la VEC_480 abilita funzionalità avanzate come il rilevamento pista, l’analisi predittiva e la localizzazione precisa. È possibile elaborare video in tempo reale e ottimizzare strategie in gara con una precisione senza precedenti. Il motorsport non si limiterà più alle prestazioni meccaniche. L’AI diventa così il nuovo motore dell’evoluzione.

AI per ogni veicolo

La VEC_480, grazie all’AI, è progettata per qualsiasi tipo di propulsione, tradizionale o elettrica. È compatibile sia con veicoli a combustione tradizionale che con propulsioni elettriche. Questo la rende una soluzione ideale per un settore che sta vivendo una transizione cruciale. L’integrazione di sensori virtuali, telemetria avanzata e connettività cloud ridefinisce il concetto stesso di Vehicle Control Unit.

Marelli sottolinea come la centralina sia progettata per lavorare con i migliori ambienti AI come TensorFlow, PyTorch e ONNX, garantendo flessibilità e affidabilità. L’obiettivo? Spingere le strategie di controllo veicolo al massimo delle loro potenzialità. Questa centralina non è solo uno strumento tecnico, ma un alleato strategico per i team del motorsport. Chi sarà il primo a sfruttarne appieno il potenziale? Una cosa è certa: con la VEC_480, Marelli apre una nuova era nella gestione delle competizioni.