MINI John Cooper Works: arrivano le nuove elettriche

MINI ha deciso di rinnovare la sua gamma sportiva con due nuovi modelli elettrici. Arrivano la MINI John Cooper Works Electric e la MINI John Cooper Works Aceman. Queste auto uniscono performance e sostenibilità, ma la vera “rivoluzione” è che l’azienda ha saputo agire senza far perdere alle sue vetture l’anima sportiva che tutti amano. Entrambi i modelli montano un motore da 258 CV e 350 Nm di coppia. La loro potenza permette quindi il raggiungimento di prestazioni notevoli. La MINI 3 porte, inoltre, ha uno scatto notevole che passa da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi. La Aceman, invece, raggiunge la stessa velocità in 6,4 secondi. La velocità massima per entrambi? 200 km/h.

Cosa rende questi modelli ancora più interessanti? La batteria da 54,2 kWh, che garantisce un’autonomia di 371 km per la versione 3 porte e 355 km per la Aceman, rendendoli ideali anche per viaggi più lunghi. Ma quanto costa portarsi a casa una di queste nuove bellezze? La MINI John Cooper Works Electric ha un prezzo non per tutte le tasche e parte da 41.505,09 euro, idem per la Aceman che costa di base invece di 44.505,09 euro. Un prezzo giustificato però dalle alte prestazioni e dalla tecnologia.

Le nuove versioni termiche: potenza e stile MINI

Per chi non è ancora pronto per il passaggio all’elettrico, MINI propone anche le nuove John Cooper Works con motorizzazione tradizionale. Disponibili sia nella versione Cabrio che in quella standard, montano un motore a benzina da 231 CV. Quesrto è capace di garantire emozioni forti al volante. La JCW accelera da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi (6,4 secondi per la Cabrio). Essa, poi, raggiunge una velocità massima di 250 km/h. Anche qui, la trasmissione automatica a 7 rapporti assicura cambiate rapide e precise.

E per chi desidera ancora più spazio e trazione integrale, c’è la John Cooper Works Countryman ALL4. Qui parliamo di un SUV sportivo, decisamente più spazioso. Il modello ha un motore da 300 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. La velocità? In tal caso è di 250 km/h. Quanto costa questa versione? Si parte da 51.205,09 euro. MINI sta quindi dimostrando che, sia con motori elettrici che tradizionali, le performance e il divertimento alla guida restano il cuore della gamma John Cooper Works. Scegli l’elettrico o resti fedele al benzina? Il piacere di guida è garantito in ogni caso.