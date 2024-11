Bugatti ha scritto un nuovo capitolo della sua gloriosa tradizione di record di velocità. Lo scorso 9 novembre, la W16 Mistral World Record Car ha stabilito il primato mondiale per una vettura scoperta, raggiungendo una velocità di 453,91 km/h. L’impresa si è svolta sulla pista tedesca di ATP Automotive Testing Papenburg, alla presenza del CEO Mate Rimac e di tutto il team di progettisti.

Al volante, l’esperto pilota Andy Wallace ha raccontato l’emozione unica provata durante il tentativo. L’auto, incredibilmente stabile anche a velocità estreme, sembrava desiderosa di superare ogni limite. Wallace ha sottolineato come le forze elementari e il suono del potente motore W16 abbiano reso l’esperienza indimenticabile. La prestazione è stata certificata dal team di SGS-TUV Saar, confermando ancora una volta il ruolo di Bugatti come leader mondiale nelle alte prestazioni.

Un evento esclusivo Bugatti e un simbolo di innovazione

Il successo della W16 Mistral rappresenta un tributo alla dedizione e alla continua ricerca dell’eccellenza da parte di Bugatti. L’evento ha avuto un ospite d’eccezione: il fortunato proprietario dell’auto da record. Per la prima volta, ha potuto partecipare attivamente, celebrando il risultato con un giro a fianco del pilota. Mate Rimac ha definito questa impresa un traguardo epocale, sottolineando come Bugatti continui a ridefinire i confini del possibile. Dall’eleganza al lusso, ogni elemento delle vetture Bugatti incarna la passione per la perfezione. La W16 Mistral segna una nuova pietra miliare, unendo prestazioni estreme e design inimitabile.

Il successo di Bugatti non è casuale, è il risultato di un impegno costante e della volontà di superare ogni aspettativa. Come può un’auto scoperta offrire tale stabilità e velocità? La risposta risiede nella sinergia tra tecnologia avanzata, materiali di altissima qualità e un lavoro di squadra impeccabile. Questo nuovo record della W16 Mistral non è solo una celebrazione della velocità. È un’espressione del DNA Bugatti, che continua a sfidare l’innovazione e a lasciare un segno indelebile nella storia dell’automobilismo.