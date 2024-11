Volvo ES90: la nuova auto elettrica del brand pronta al debutto

Volvo presenterà a marzo 2024 la nuova Volvo ES90, un’auto elettrica di lusso pensata per il mercato cinese. Questo modello sarà il primo di una serie di cinque veicoli elettrici. Volvo li lancerà tutti nei prossimi anni. Sebbene la Cina sia il mercato di riferimento, l’obiettivo principale non è fare grandi volumi. L’azienda vuole creare un manifesto tecnologico per dimostrare le capacità del marchio. Ma come si inserisce una berlina in un mercato sempre più dominato dai SUV?

Volvo ritiene che ci sia ancora spazio per le berline, soprattutto nei mercati dove c’è domanda per modelli di fascia alta. Jim Rowan, CEO del gruppo, ha ribadito che i clienti cinesi apprezzano ancora le berline di lusso. La ES90, dunque, sfida la tendenza dominante dei SUV. Sarà una berlina elegante a tre volumi, come mostrato dal primo teaser, con linee pulite e moderne. La vettura utilizzerà la piattaforma SPA2, già impiegata nel SUV EX90, e verrà prodotta in Cina, nello stabilimento Geely di Zhejiang. La lunghezza di circa cinque metri e il passo di 3,10 metri promettono un’abitabilità interna generosa.

La nuova strategia elettrica di Volvo

Volvo ha piani ambiziosi per il futuro e la ES90 è solo il primo passo. Nel 2026 arriverà la EX60, un SUV elettrico basato sulla nuova piattaforma SPA3. Questa piattaforma offrirà grande flessibilità, consentendo di sviluppare modelli di diverse dimensioni. La EX60 sarà il corrispondente elettrico della XC60 e verrà proposta con motore singolo o doppio. Sarà dotata anche di un avanzato sistema di connettività, per migliorare l’esperienza digitale a bordo.

Volvo ha altri progetti in cantiere? È possibile che il marchio svedese lanci anche una station wagon elettrica. Sebbene la domanda per questo tipo di auto sia in calo, Volvo potrebbe farcela. Come? Utilizzando “come base” la piattaforma SPA3 della EX60 per svilupparla. In tal modo condividerebbe le linee di produzione per ridurre i costi. Volvo ha così tracciato una strada chiara. Il futuro suo sarà sempre più orientato alla mobilità elettrica, questo è certo. Ovviamente continuerà a prestare attenzione al mercato cinese, ma comunque ci saranno modelli per tutto il mondo.