Minicar Desner A05 e W300: la mobilità urbana del futuro

Al Salone di EICMA 2024, Desner ha mostrato la sua visione per la mobilità urbana. Tra il traffico crescente e le limitazioni alle auto tradizionali, i quadricicli elettrici rappresentano una scelta sempre più popolare, con dimensioni ridotte, emissioni zero e facilità di guida. In quest’occasione, l’azienda ha sorpreso i visitatori presentando due modelli inediti: il nuovo Desner A05, pensato per i più giovani, e il già noto Desner W300, ora con un’interessante promozione. La città è davvero il loro habitat naturale?

Il Desner A05 è una delle novità più attese per chi cerca un veicolo agile e compatto per muoversi agevolmente nei centri urbani. Le sue dimensioni ridotte e il design accattivante lo rendono il rivale diretto di modelli noti come Citroen Ami e FIAT Topolino. Desner ha pensato questo modello soprattutto per i giovani, garantendo facilità di parcheggio e un’esperienza di guida intuitiva. Sebbene i dettagli tecnici siano ancora riservati, sappiamo che l’A05 includerà un infotainment integrato con sistema Android e sarà lanciato a un prezzo inferiore ai 10.000 euro, che potrebbe scendere ulteriormente con gli incentivi. Un’occasione imperdibile per chi cerca un’alternativa elettrica senza compromessi?

Promozioni per il Desner W300: autonomia e comfort a un prezzo speciale

Accanto al debutto dell’A05, Desner ha presentato anche il W300, un quadriciclo che mira a soddisfare chi desidera maggiore autonomia e potenza. Con una batteria da 17,3 kWh e un motore elettrico da 30 kW, il W300 garantisce fino a 215 chilometri di autonomia in città e una velocità massima autolimitata di 90 km/h. Con un listino di 19.900 euro, gli incentivi possono ridurre notevolmente il prezzo finale. Per chi acquista entro fine novembre, Desner offre una promozione speciale. I clienti possono scegliere tra uno sconto immediato di 1.000 euro, che porta il prezzo a 14.990 euro con incentivi, oppure un pacchetto Kenwood gratuito.

Quest’ultimo include uno schermo touch da 8 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, un sistema audio avanzato con subwoofer, e una dashcam integrata nello specchietto retrovisore, pensata per monitorare i percorsi urbani. Desner, con queste due offerte, sembra davvero voler rispondere ai bisogni di un pubblico variegato. C’è chi desidera praticità e chi tecnologia avanzata, chi cerca autonomia e chi un prezzo contenuto. È questa la ricetta giusta per una mobilità urbana più accessibile e sostenibile?