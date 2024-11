PosteMobile lancia la promozione “Creami EXTRA WOW 150″. Un’offerta esclusiva riservata ai nuovi clienti che la attivano online. Con un costo mensile di 6,99€, essa prevede chiamate e SMS illimitati, oltre a 150GB di traffico dati in 4G+, con velocità fino a 300Mbps. L’attivazione richiede un contributo di 10€ per la SIM e una prima ricarica da 10euro, comprendente il primo mese di servizio. La copertura di rete, grazie alla collaborazione con Vodafone, raggiunge oltre il 99% del territorio italiano. Garantendo una connessione stabile e affidabile.

Condizioni e trasparenza del servizio PosteMobile

A completare l’offerta di PosteMobile ci sono vari servizi aggiuntivi senza costi extra. Tra cui “Ti cerco”, “Richiama ora”, avviso di chiamata, controllo del credito residuo e la possibilità di utilizzare l’hotspot per condividere i GB con altri dispositivi. È fondamentale avere credito sufficiente per il rinnovo dell’offerta. In caso contrario, i costi per chiamate, SMS e navigazione dati ammontano a 18 centesimi al minuto, 12cent per SMS, e 2€ al giorno per 500MB di dati. La gestione del traffico a consumo è personalizzabile. Si può infatti abilitare o disabilitare la tariffa base giornaliera inviando un SMS gratuito al 4071160 oppure attraverso l’app PostePay.

La promozione “Creami EXTRA WOW 150” è offerta da PostePay S.p.A., sotto la supervisione di Poste Italiane S.p.A. La quale fornisce servizi di comunicazione elettronica nel rispetto della normativa vigente. Informazioni dettagliate sulle condizioni economiche e contrattuali del servizio sono disponibili online nella sezione “Termini e condizioni” o presso gli uffici postali. Per navigare alla velocità massima in 4G+, è richiesto un dispositivo 4G e una copertura adeguata, con un massimo teorico di 300Mbps. La velocità reale può variare in base a fattori quali la congestione della rete, la copertura locale e le caratteristiche del device utilizzato.

PosteMobile adotta politiche di trasparenza tariffaria e tecnica, impegnandosi a rendere accessibili i propri servizi anche agli utenti con disabilità. Attraverso questa offerta, l’ operatore intende garantire una connessione performante e versatile, con un occhio di riguardo alla chiarezza e all’accessibilità per i propri clienti.