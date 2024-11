Un dato decisamente interessante che riguarda I videogiochi ci arriva direttamente dall’India, sembra che il paese asiatico infatti stia godendo di un impressionante sviluppo per quanto riguarda il mondo dei videogiochi e secondo alcune stime molto presto quest’ultimo supererà anche il mercato cinematografico, a dircelo è un report di Lumikai che afferma come da oggi fino al 2029, il mercato di videogiochi, un dialogo godrà di una crescita costante del 20% ogni anno.

Dati davvero impressionanti

Secondo il report stilato il mercato dei videogiochi indiano passerà passerà dagli attuali 3,8 miliardi di dollari a 9,2 miliardi entro il 2029.

Nel dettaglio, il mondo del gaming indiano vanta un’utenza pari a 491 milioni di giocatori che si compongono di un 44% di donne e un 66% di uomini, la fetta più grossa è rappresentata dal mondo del gaming mobile di cui l’India risulta essere la seconda maggiore consumatrice al mondo, sembra infatti che è in India il tempo di gioco medio trascorso dagli utenti sia aumentato del 30% negli ultimi anni e anche il settore competitivo ha goduto di una crescita elevata che ha lasciato senza alcun dubbio il segno.

Anche dal punto di vista lavorativo, la crescita è stata a dir poco dirompente, se nel 2020 le aziende degne di nota che si occupavano di produrre videogiochi erano all’incirca 25, attualmente sono arrivate a quasi 2300, un aumento impressionante che non sembra destinato a fermarsi, ma anzi a continuare nei prossimi anni.

Come se non bastasse questa crescita non è legata solamente a degli stimoli interni e ad una politica nazionale incentrata sull’accrescimento del mercato interno, ma è anche stimolata da alcune iniziative provenienti dall’esterno come quella India Hero Project da parte di Sony.

Sembra insomma che il mercato indiano li videogiochi stia piano piano muovendo dei passi importanti all’interno di questo settore e molto presto potrebbe arrivare a dire la sua anche a livello internazionale.