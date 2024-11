Le indiscrezioni riguardanti l’iPhone SE di quarta generazione si stanno susseguendo ormai da tempo. Apple sta lavorando allo sviluppo di questo smartphone economico per unire le funzionalità tipiche dell’azienda di Cupertino con un device dal costo interessante.

Per questo motivo, gli addetti ai lavori e gli appassionati stanno aspettando con ansia il debutto del nuovo iPhone SE. Stando alle indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, la possibile data di lancio era prevista per metà 2025 mentre gli ultimi report fanno aumentare le speranze per un rilascio molto più vicino.

Infatti, un nuovo report suggerisce che lo smartphone Apple potrebbe arrivare già nel primo trimestre del 2025. Secondo la testata sudcoreana Aju News, l’azienda della mela terrà un evento di lancio già a marzo del prossimo anno.

Apple sta ultimando i lavori su iPhone SE e il nuovo smartphone potrebbe essere lanciato nei primi mesi del 2025

La tempistica è supportata anche dall’avvio della produzione di massa che dovrebbe avvenire a breve. I primi lotti produttivi dovrebbero completare l’assemblaggio a dicembre. Questo significa che entro marzo l’azienda avrà a disposizione abbastanza scorte per la commercializzazione globale.

Apple punta a mantenere alta la qualità del prodotto finale e per questo ha siglato una partnership con LG Innotek. La collaborazione è dedicata alla fornitura del modulo fotografico da utilizzare sul device. Il modulo principale sarà da 48 MP che rappresenta un netto incremento rispetto al modulo da 12 MP utilizzato sul precedente modello.

Inoltre, questo accordo permette di confermare quanto detto in precedenza. LG tende a fornire i moduli fotografici circa tre mesi prima del lancio degli iPhone. Considerando queste tempistiche, il periodo di lancio previsto a marzo trova conferma.

Tra le specifiche tecniche più attese c’è certamente il SoC A18 Bionic che dovrebbe consentire di sfruttare le più recenti tecnologie Apple. A completare la dotazione troviamo una batteria da 3.279 mAh con supporto MagSafe e il Face ID.