Apple ha lanciato i suoi iPhone per la prima volta nel 2007. Da quel momento l’azienda di Cupertino è diventata un’attività estremamente redditizia. Ancora oggi gli iPhone rappresentano il 50% del fatturato annuale di Apple. Si tratta di oltre 200miliardi di dollari. Di recente, però, il mercato smartphone mostra segni di saturazione. Considerando tale scenario, quale sarà il prossimo dispositivo che Apple proporrà sul mercato.

Mark Gurman (Bloomberg) ha dichiarato che l’azienda di Cupertino non ha ancora trovato un successore. In particolare, si cerca un dispositivo in grado di raggiungere i guadagni dell’iPhone. Inoltre, alcuni progetti, come la guida autonoma, sono stati rallentati. O in alcuni casi abbandonati.

Apple: il futuro dell’azienda oltre i suoi smartphone

La leadership di Cupertino nel settore dei dispositivi mobili rimane solida. Allo stesso tempo, la crescita è rallentata. Dettaglio che ha spinto i dirigenti a esplorare nuove opportunità. A tal proposito, Apple ha lavorato con successo per ampliare la sua gamma di prodotti. L’iPad, ad esempio, contribuisce con oltre 25 miliardi di dollari l’anno. Mentre il settore dei dispositivi indossabili rappresenta circa 40 miliardi.

Un altro segmento interessante sono gli AirPods. Quest’ultimi dal loro lancio nel 2016 hanno raggiunto un successo notevole. Al momento, producono fra i 10 e i 15 miliardi di dollari annui. Apple potrebbe trasformare gli AirPods in strumenti più avanzati, dotandoli di sensori per monitorare la salute e rendendoli capaci di fornire dati sull’ambiente circostante. Suddetti dispositivi hanno raggiunto una significativa popolarità e hanno consolidato l’azienda di Cupertino come leader in categorie chiave. Anche se nessuno ha saputo eguagliare il ruolo centrale dell’iPhone.

Nel frattempo, Apple si concentra sul miglioramento dei prodotti esistenti. In arrivo ci sono Mac con chip più potenti. insieme a schermi touch. Inoltre, ci sono iPad pieghevoli e Apple Watch dotati di funzioni di monitoraggio avanzate. Anche l’iPhone subirà ulteriori miglioramenti grazie a design innovativi, fotocamere migliorate e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.