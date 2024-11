La Formula 1 ha annunciato un evento unico che sarà assolutamente imperdibile per gli appassionati di motorsport. Il prossimo 18 febbraio 2025, le 10 squadre partecipanti al Campionato del prossimo anno sveleranno la loro monoposto presso l’arena The O2 di Londra.

Il lancio della nuova monoposto è un evento speciale che ogni team pianifica con cura in quanto rappresenta il primo assaggio della nuova stagione. Questa volta, per la prima volta in assoluto, la presentazione delle vetture avverrà in contemporanea per tutti i team.

Il primo evento ufficiale della nuova stagione sarà indimenticabile in quanto servirà a celebrare il 75° anniversario della Formula 1. Per questa occasione così importante, sarà riunito l’intero schieramento composto da Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, Kick Sauber, McLaren, Mercedes, Racing Bulls, Red Bull e Williams.

Per la prima volta in assoluto, la Formula 1 ha organizzato un evento di presentazione delle nuove monoposto condiviso tra tutti i team

The biggest F1 launch event… EVER! 🙌 ​ 18.02.2025 – Kick off our 75th season with F1 75 LIVE at The O2​!​ Tickets on sale THIS Friday 15 November.​​https://t.co/NHtIo3HaiD​#F1 #F175LIVE pic.twitter.com/hCWIA2MNMk — Formula 1 (@F1) November 12, 2024

Oltre alle monoposto aggiornate con le nuove livree, saranno presenti anche i 20 piloti e i vari team principal di ogni squadra. Per rendere l’evento più esclusivo, non mancheranno grandi spettacoli che intratterranno i partecipanti durante le due ore dell’evento

Infatti, lo show sarà curato da Brian Burke di BrianBurkeCreative, insieme agli Stufish Entertainment Architects, DX7 Design e alla compagnia di produzione 1826. La squadra di esperti ha già lavorato con la Formula 1 creando le cerimonie di apertura e chiusura del Gran Premio di Las Vegas 2023.

Possiamo aspettarci uno show creativo e visionario che celebrerà l’apice del motorsport e tutte le squadre che rendono grande la Formula 1. Di certo non mancheranno ospiti speciali e, perché no, anche alcune sorprese e annunci che verranno svelati appositamente in questa data. L’appuntamento è fissato per il 18 febbraio 2025 dalle 20:00 alle 22:00. I biglietti sono già in vendita presso il sito ufficiale dell’arena The O2, a disposizione di tutti gli appassionati che potranno andare a Londra per godersi lo spettacolo.