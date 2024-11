Audi continua a lavorare al fine di ampliare la propria gamma di veicoli. Una strategia, ormai comune, che punta a portare sul mercato il maggior numero di proposte e soddisfare, di conseguenza, le esigenze di differenti tipologie di utenti. Per quanto riguarda la casa automobilistica dei Quattro Anelli, sappiamo che ha deciso di ampliare l’offerta della sua A3 allstreet grazie all’introduzione di una versione ibrida plug-in.

Ci troviamo davanti ad un nuovo veicolo che si contraddistingue grazie alla sua capacità di offrire un’esperienza di guida del tutto efficiente. Una soluzione, dunque, perfetta anche per viaggiare fuori dal contesto della città. Scopriamo di seguito tutti i dettagli della nuova Audi A3 allstreet in versione ibrida plug-in.

Audi: ecco la versione ibrida plug-in della sua A3 allstreet

Un veicolo che si aggiunge alla gamma di modelli del noto e amato brand automobilistico dei Quattro Anelli. Come sappiamo, le nuove strategie dei costruttori automobilisti mirano ad includere versioni a zero emissioni al fine di andare incontro sempre più ad una mobilità sostenibile.

A contraddistinguere la A3 allstreet di Audi, come accennato, la presenza di powertrain ibrido plug-in con motore termico 1.5 TFSI a benzina da 150 cavalli accompagnato elettrico da 116 CV. Tutto per una potenza che arriva fino a 204 CV e offre 350 Nm di coppia. La casa automobilistica Audi ha inoltre deciso di implementare una batteria agli ioni di litio da 25.7 kWh. Questa unità è in grado di consentire un’autonomia di percorrenza pari a 138 km in modalità completamente elettrica.

Quel che sappiamo è anche che la A3 allstreet è in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 7,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di 225 km/h. Secondo quanto diffuso dal costruttore, il veicolo sarà offerto con un prezzo a partire da circa 50.000 euro ma per il debutto nelle concessionarie del nostro Paese dovremo attendere inizio 2025.