Xiaomi Redmi Note 13 Pro è l’oggetto del desiderio di milioni di consumatori in tutto il mondo, per la sua grande capacità di offrire un rapporto qualità/prezzo decisamente soddisfacente e di livello superiore, per questo motivo apprezziamo davvero la scelta di Amazon di abbassare la spesa da sostenere, facilitando di conseguenza l’accesso a tantissimi utenti nel mondo.

La scheda tecnica del dispositivo parte con dimensioni tutt’altro che eccessive, infatti raggiunge “solamente” 161,2 x 74,3 x 8 millimetri di spessore, con un peso che si aggira sui 187 grammi. Sotto il cofano il processore è di discreta qualità, essendo uno Snapdragon 7s Gen2, con al fianco una GPU Adreno 710, ma anche 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (a differenza del solito non è espandibile con microSD).

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: un’offerta da non perdere

Il prezzo di vendita di questo smartphone non potrebbe essere più basso, infatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter acquistarlo con un risparmio decisamente superiore al normale, tanto da arrivare a poter spendere solamente 195,39 euro per il suo acquisto definitivo, con consegna a domicilio in tempo ridotto, e soprattutto garanzia legale della durata di 24 mesi. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il display resta da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 1220 x 2712 pixel, è un bellissimo OLED con refresh rate che raggiunge i 120Hz per godere di una maggiore fluidità nell’utilizzo, oltre ad avere una densità di 446 ppi. Quest’ultima si tramuta in un ottimo livello di dettaglio e di precisione, la protezione Gorilla Glass Victus permette di resistere senza troppi problemi ad urti o graffi. Notevole è anche il comparto fotografico, rappresentato nella parte posteriore da 3 sensori differenti, di cui il principale è da 200 megapixel.