Il colosso americano Microsoft continua a sfornare nuove promozioni ed offerte su Xbox Store. Siamo infatti da poco approdati nel mese di novembre e l’azienda delizia sempre i suoi utenti aggiornando il suo fantastico catalogo. Anche questo mese, infatti, gli utenti potranno acquistare tanti videogiochi a dei super prezzi decisamente stracciati. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti del momento.

Xbox Store, anche a novembre una valanga di videogiochi in super offerta

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha aggiornato il suo catalogo di sconti ed offerte disponibili su Xbox Store. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda tiene costantemente aggiornato questo catalogo, con tanti videogiochi di rilievo proposti a dei prezzi super accessibili. Ci sono offerte e sconti un po’ per tutti i gusti, sia per tutti gli utenti sia per gli utenti abbonati ai vari servizi di Xbox Game Pass.

Come già successo in passato, poi, gli utenti potranno accedere anche a degli sconti folli che, in alcuni casi, arrivano a sfiorare il 90%. Con questo sconto davvero folle, troviamo ad esempio disponibile su Xbox Store il videogioco Shadow Warriors. Quest’ultimo, in particolare, è al momento disponibile all’acquisto sullo store ad un prezzo scontato pari ad appena 2,99 euro.

Oltre al 90%, ci sono poi disponibili su Xbox Store anche altrettante offerte di rilievo. Il videogioco denominato What Remains of Edith Finch, è ad esempio disponibile all’acquisto ad un prezzo di appena 4,99 euro e tutto grazie allo sconto del 75% proposto sullo store. Con lo stesso sconto troviamo poi disponibili altri videogiochi, tra cui Enter x Exit the Gungeon e Children of Morta. Questi ultimi, in particolare, sono al momento disponibili all’acquisto ad un prezzo rispettivamente pari a 4,99 euro e 5,49 euro.

Ricordiamo che l’azienda aggiorna piuttosto spesso gli sconti ed offerte su Xbox Store. Vi consigliamo dunque di visitare la pagina ufficiale per non perdere le occasioni attualmente disponibili.