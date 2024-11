Intel si prepara a lanciare una nuova generazione di schede grafiche per il gaming. Si tratta delle Intel Arc Battlemage, che potrebbero debuttare già a dicembre. Le recenti dichiarazioni di Pat Gelsinger, amministratore delegato dell’azienda, avevano sollevato dubbi sul futuro delle GPU Intel. Ma stando alle indiscrezioni del leaker “Golden Pig Upgrade” su Weibo, il lancio sembra ormai imminente. Anche se non sono stati forniti dettagli tecnici, le nuove schede dovrebbero garantire prestazioni di alto livello, sfruttando la nuova architettura Xe2. Questo miglioramento era già stato osservato nei chip Core Ultra 200V e Lunar Lake destinati ai dispositivi mobili. Ma restano ancora domande su come l’architettura si adatterà al settore delle GPU desktop.

Intel e il mercato delle GPU: un terzo protagonista

L’uscita delle Battlemage, programmata poco prima del CES 2025, riflette una precisa strategia di Intel. Ovvero evitare la competizione diretta con gli annunci dei principali rivali. Tra cui NVIDIA e AMD, che presenteranno nuove soluzioni proprio all’evento di Las Vegas. Intel punta quindi a far parlare delle sue GPU prima del CES. Al fine di attirare l’attenzione dei media e del pubblico senza entrare in una competizione diretta con i maggiori colossi del settore. Seppur non in competizione con le GPU top di serie come le NVIDIA-RTX 4080 e 4090, le Battlemage saranno rivolte alla fascia economica. Proponendosi come una soluzione accessibile e interessante per i giocatori che cercano buone prestazioni senza dover acquistare prodotti di alta fascia.

La scelta di Intel di proseguire con la linea Battlemage non implica, però, una garanzia di sviluppo di generazioni successive. Questa potrebbe essere una mossa per recuperare gli investimenti. Soprattutto se la domanda di GPU economiche continua a crescere. Anche AMD, negli ultimi mesi, ha preferito concentrarsi sulla fascia media del mercato, abbandonando la competizione con NVIDIA. Intel, come terzo attore in questo settore, potrebbe così trovare uno spazio importante. Offrendo una valida alternativa ai consumatori e mantenendo viva la concorrenza.

Secondo alcuni appassionati e analisti del settore, l’ingresso di Intel rappresenta perciò una boccata d’aria fresca in un mercato dominato da NVIDIA. Azienda che negli ultimi anni ha mantenuto una posizione di forte predominio, portando spesso a prezzi elevati per mancanza di alternative. Una competizione più equilibrata tra le aziende potrebbe condurre a soluzioni di prezzo più accessibili e a vantaggio dei consumatori. Così da poter offrire prestazioni vicine a quelle della concorrenza ma con un costo più accessibile.