Oppo non è solamente una realtà perfettamente in grado di mettere sul mercato smartphone di ultima generazione, con specifiche tecniche di alto livello, ma anche azienda che riesce a dare agli utenti una buona serie di accessori che fungono da contorno agli smartphone stessi, tra questi spiccano sicuramente le cuffie di ultima generazione, come le oppo Enco Air3i, auricolari true wireless dalla qualità superiore al normale.

Il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo è utilizzabile con un qualsiasi smartphone, tablet, notebook o altro dispositivo, essendo perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, grazie alla connettività bluetooth di ultima generazione. Sulla superficie si possono trovare comandi touch che facilitano l’utilizzo e semplificano ad esempio il controllo della riproduzione stessa. La cancellazione del rumore, con utilizzo dell’intelligenza artificiale, risulta essere legata esclusivamente alla soppressione del rumore durante le chiamate, in caso contrario non presenta ANC di alcun tipo.

Cuffie Oppo in promozione super scontate su Amazon

Mettere le mani su queste cuffie Oppo Enco Air3i richiede un esborso tutt’altro che elevato, se considerate a tutti gli effetti che il suo prezzo di listino era di soli 59,99 euro. Una cifra che già di per sé è tutt’altro che elevata, ma che fortunatamente Amazon ha deciso di ridurre ulteriormente, per rendere l’esperienza degli utenti meno difficile, per questo motivo oggi è stato applicato uno sconto del 42%, che le ha portate a costare solamente 34,99 euro. Collegatevi qui per effettuare l’acquisto.

All’interno dell’auricolare si può trovare un driver da 13,4 millimetri, con un volume massimo più che sufficiente per l’utilizzo nella maggior parte degli ambienti, senza limiti o vincoli particolari, in questo modo risultano essere decisamente più versatili di quanto avremmo sperato o immaginato.