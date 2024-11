Il tanto atteso aggiornamento di ChromeOS, versione M130, è finalmente disponibile, portando con sé una serie di importanti novità. Infatti, sono state introdotte diverse funzioni mirate alla produttività e all’esperienza utente. Tra cui il nuovo Quick Insert, la modalità Niente distrazioni, e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

ChromeOS: Funzioni e Miglioramenti per la produttività

L’aggiornamento M130 di ChromeOS, accorpa diverse funzionalità orientate al lavoro e alla produttività, iniziando dal Quick Insert. Si tratta di un menu per l’inserimento di emoji, GIF e link a Google Drive in modo rapido durante la digitazione. Inserire simboli o appunti diventerà quindi più facile e non richiederà più l’interruzione del proprio flusso di lavoro. Su tutti i dispositivi è accessibile tramite la scorciatoia Super Key + F, ma nei nuovi Chromebook sarà richiamabile usando il tasto dedicato. A favorire la produttività personale ci sarà anche la funzione Niente distrazioni. Che permette di aumentare la concentrazione, riducendo disturbi esterni e bloccando le notifiche tramite la modalità Non disturbare.

Altre novità risiedono nelle funzioni Welcome Recap e Suggerimenti. La prima consentirà di avere un resoconto veloce del meteo o dei propri impegni sul calendario, ma anche di riprendere il lavoro da dove era stato interrotto. Permettendo, quindi, di aprire app e schede che erano aperte in una sessione precedente. La sezione Suggerimenti, invece, offre un accesso rapido ai file in locale ma anche di quelli disponibili su Google Drive. E sarà attivabile dalle impostazioni nella sezione “avvio”.

La nuova versione di ChromeOS introduce anche nuove funzioni avanzate per Chromebook Plus basate sull’Intelligenza Artificiale. Tra queste, lo strumento per la cancellazione del rumore durante le videochiamate e la nuova app Google AI Recorder, per la trascrizione e sintesi dei contenuti registrati.

L’aggiornamento offre anche nuove funzionalità per la gestione dell’Hardware. Come la regolazione di luminosità dello schermo e della tastiera, ma anche il controllo della Privacy per la fotocamera e microfono. Aggiunto anche il supporto multi-calendario, e alla modalità Picture-in-Picture.