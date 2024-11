Google lancia l’app Gemini su iOS: l’AI di Google arriva su iPhone

L’intervento dell’intelligenza artificiale nel mondo della tecnologia è stato importante e soprattutto di impatto per gli utenti. Le persone sanno benissimo che ormai è impossibile non ritrovarsi di fronte a questa risorsa, ed è per tale motivo che hanno appreso di buon grado il nuovo lancio di Google in queste ore. Il colosso infatti ha inserito Gemini, la sua AI, all’interno del sistema operativo iOS con un’applicazione per gli iPhone disponibile nell’App Store.

Appositamente progettata per offrire tantissime funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, questa soluzione risulterà molto utile. Gli utenti potranno infatti rispondere alle domande ma anche generare immagini e creare contenuti di vario genere. Il tutto si baserà su algoritmi di intelligenza artificiale di ultima generazione.

Google Gemini arriva su iOS e sugli iPhone con le sue funzionalità

Questa mossa strategica di Google rappresenta un tentativo di competere con altre app di intelligenza artificiale già popolari su iOS, offrendo ai possessori di iPhone un’alternativa affidabile e avanzata.

Molti utenti non conoscono Gemini; l’AI di Google è in grado di fornire diverse funzionalità uniche. Come detto già poche righe più in alto, possono essere generate immagini direttamente dall’app. Questo ad esempio consente alle persone di poter creare una foto totalmente fittizia ma che rappresenta ciò che è stato indicato nel testo.

L’app è disponibile per il download gratuito sull’App Store e non richiede configurazioni particolari per l’utilizzo. Una volta installata, Gemini sarà pronta all’uso e integrata con l’ecosistema di Google, facilitando l’accesso a una serie di servizi e risorse intelligenti direttamente da iPhone. Per chi utilizza già l’account Google su iOS, l’integrazione di Gemini renderà l’esperienza ancora più fluida e coerente.

Lanciando Gemini su iOS, arriva dunque un ulteriore conferma da parte di Google: quella di voler estendere la sua presenza all’interno del mercato legato all’AI. Gli utenti iPhone ringrazieranno.