Instagram è diventato un punto di riferimento tra i social media. Anche se il suo team di sviluppo continua a lavorare giorno per giorno per migliorare sempre più l’esperienza dei suoi milioni di utenti. Il noto social network introduce infatti regolarmente alcune modifiche. Dai piccoli aggiornamenti grafici a nuove funzionalità. Proprio per garantire che la piattaforma sia sempre più coinvolgente e intuitiva. Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha da poco annunciato una novità che molti attendevano da tempo. Tramite il suo account ufficiale, egli ha spiegato che il social ha deciso di eliminare una funzionalità legata ai video. Rispondendo così a una lamentela piuttosto diffusa all’ interno della community.

Una gestione dei video più fluida e naturale su Instagram

In passato, infatti, Instagram aveva un comportamento piuttosto fastidioso. Quando qualcuno apriva l’applicazione e avviava la riproduzione di un video, poteva accadere che quest’ultimo venisse improvvisamente sostituito da un altro contenuto. Cosa che rendeva impossibile recuperare il primo video. Tale scelta, che il team chiamava internamente “rug pull”, non era un semplice errore tecnico. Bensì una caratteristica voluta per gestire l’aggiornamento dei contenuti. In quanto lasciava temporaneamente visibili video già caricati mentre la piattaforma sia si preparava a mostrare nuovi post. Mosseri ha però ammesso che questa modalità di funzionamento, si è rivelata irritante per molti utenti. Sino a spingere Instagram a fare marcia indietro.

Ora però l’esperienza di fruizione dei video cambia in meglio. La piattaforma infatti non sostituirà più i contenuti in riproduzione, lasciando che siano gli utenti stessi a scorrere per visualizzare nuovi post, quando lo desiderano. Con questa modifica, Instagram cerca così di migliorare la navigazione e il coinvolgimento. Consentendo a chiunque di godere di una fruizione più stabile e continua dei video.

Mosseri ha concluso sottolineando che la modifica risponde direttamente alle richieste fatte dalle persone. Per questa ragione l’esperienza migliorata potrebbe influire positivamente sull’interazione complessiva. La nuova soluzione infatti sembra promettere una navigazione più appagante per chi utilizza Instagram quotidianamente.