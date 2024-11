EXPERT PAZZO: lo store vi regala sconti folli per il Black Friday

Perché accontentarsi di meno quando potete avere di più? Questo Black Friday da Expert è la festa degli sconti che stavate aspettando! È il momento perfetto per trasformare la vostra quotidianità con i prodotti tecnologici più avanzati. Siete alla ricerca di uno smartphone innovativo, di un laptop che vi permetta di lavorare tranquillamente o magari di un TV che vi faccia vivere il cinema a casa? Expert ha tutto questo e molto di più, con offerte che sembrano un regalo anticipato. E c’è una sorpresa in più: grazie alla possibilità di pagare a rate, potrete non spendere tutto in una volta, rendendo il vostro acquisto ancora più leggero. Magico, vero?

Occasioni da non perdere da Expert ora

Desiderate uno smartphone top di gamma? Il Samsung Galaxy S24 Ultra da 12+256GB in titanium black è in offerta a 999,99 euro: un concentrato di potenza e design. Preferite una soluzione più accessibile? Il Samsung Galaxy A35 5G da 6+128GB in iceblue è vostro a soli 279,90 euro. Se siete fan dei videogiochi, il Black Friday di Expert è un paradiso! Le console più ambite sono a un prezzo speciale: la PlayStation 5 Slim e la Xbox Series X sono in offerta a 549,90 euro. Preparatevi a vivere un’esperienza di gioco senza precedenti!

Cercate un laptop performante? L’HP Notebook 15-fc0047nl con 16GB di RAM e 512GB SSD è vostro a 449 euro. Se avete bisogno di ancora più potenza, il Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel i5 è disponibile a 569 euro. Per le vostre serate di cinema a casa, il Samsung TV 55″ QLED 4K regala immagini mozzafiato a 599 euro. E se volete rendere la vostra cucina più smart, non lasciatevi scappare il mixer KitchenAid 5KSM125EER, in offerta a 379 euro. Questo Black Friday da Expert è l’occasione perfetta per realizzare i vostri desideri tecnologici! Non lasciatevi sfuggire queste promozioni uniche. Qui sul sito potrete già approfittare delle promo elencate e di tante altre offerte!