I prezzi su Amazon sono sempre più bassi e convenienti, infatti in questi giorni vi ritrovate ad avere la possibilità di mettere le mani su un Bose S1 Pro+, un diffusore portatile completamente bluetooth, che viene definito all-in-one, per la sua capacità di includere al proprio interno tutto il necessario per una resa audio di livello nettamente superiore.

Il prodotto non è necessariamente così portatile, essendo pesante 6,5kg, anche se comunque l’azienda ha giustamente pensato di dotarlo di una comoda maniglia per il trasporto, per renderlo il più ergonomico possibile. Può essere posizionato in quattro posizioni differenti: verticale, orizzontale, su un supporto o inclinato, con equalizzazione automatica per cercare di adattarsi il più possibile al posizionamento scelto dall’utente. Integrato è presente anche un mixer a tre canali, di cui due per microfoni e strumenti ed uno per il playback, comodissimo per semplificare al massimo il setup.

Bose: l’altoparlante è super economico

Spendere relativamente poco per uno dei migliori altoparlanti in circolazione è possibile solo grazie ad Amazon e le sue offerte spettacolari; in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani sul modello indicato nell’articolo con una spesa finale di 779 euro, approfittando in tal modo di un risparmio fuori da ogni logica. Lo potete acquistare qui.

Il sistema di controllo può essere delegato direttamente all’applicazione bose, disponibile sia per Android che iOS, capace di permettere al consumatore un facile controllo da remoto, sia in termini di regolazione del volume, che di impostazione dell’equalizzazione, del riverbero o di riproduzione dell’intera libreria audio. Il karaoke party è incorporato direttamente, il tutto grazie allo streaming bluetooth, inserendo anche un microfono per la realizzazione di un setup perfetto per le vostre serate con gli amici.