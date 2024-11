TIM offre le Power: si parte da 6,99€ al mese, ci sono 300 GB

Se stai pensando di passare a TIM e cerchi un’offerta completa per chiamate, SMS e tanti giga, ecco tre nuove opzioni disponibili solo per chi arriva da Iliad o gestori virtuali. Ognuna di queste proposte include il primo mese gratis, per iniziare senza costi. Vediamole nel dettaglio nel prossimo paragrafo in basso.

TIM: le nuove offerte della gamma Power tutte insieme

Sarebbe molto complicato trovare offerte migliori di quelle proposte da TIM questo mese di novembre. Le Power sono di nuovi disponibili ed arrivano fino a 300 GB in 5G con la Special, la prima di tre soluzioni molto simili e interessanti.

1. TIM Power Special

Con un costo di 9,99€ al mese, la Power Special offre:

300 GB di internet in 5G .

di internet in . Minuti illimitati per chiamare tutti.

per chiamare tutti. 200 SMS per i tuoi messaggi. Questa opzione, con i suoi 300 GB in 5G, è indicata per chi sfrutta molto la rete dati e ha un dispositivo compatibile con la connessione veloce 5G.

2. TIM Power Iron

A 6,99€ al mese, la Power Iron combina un prezzo competitivo con una buona quantità di giga:

150 GB di internet in 4G .

di internet in . Minuti illimitati verso tutti.

verso tutti. 200 SMS inclusi. Ideale per chi preferisce una soluzione economica, con i giga in 4G sufficienti per navigare regolarmente senza dover pagare troppo.

3. TIM Power Supreme Easy

L’offerta Power Supreme Easy, a 7,99€ al mese, rappresenta un’alternativa con più giga rispetto alla Power Iron:

200 GB di internet in 4G .

di internet in . Minuti illimitati e 200 SMS per i tuoi messaggi. Con i suoi 200 GB in 4G, è una soluzione equilibrata per chi ha bisogno di una quantità abbondante di dati.

Tutte e tre le offerte includono il primo mese gratuito, un vantaggio interessante per chi desidera iniziare senza impegno. Sono promozioni pensate esclusivamente per chi proviene da Iliad o operatori virtuali, con formule differenti per adattarsi alle tue esigenze di utilizzo.