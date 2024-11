Motorola rollable con più sensori fingeprint sul display: il nuovo brevetto

Continuano i test e le fasi di sviluppo per lanciare quella che dovrebbe essere la prossima frontiera del mondo smartphone. Stiamo parlando dei prodotti con i display arrotolabili, e cosiddetti rollable che qualcuno ha già avuto modo di vedere grazie Motorola. L’azienda storica che da sempre si fa notare nel mondo della telefonia, avrebbe depositato un nuovo brevetto negli Stati Uniti che lascerebbe pensare ad un avvicinamento del suo prodotto con display arrotolabile.

Il brevetto, intitolato “Gestione di un sensore di impronte digitali su dispositivo arrotolabile con più fod sensor” (numero 12135587B1), sembra richiamare il concept del Motorola Rizr, presentato al Mobile World Congress 2023. Il design consente al display di estendersi verticalmente: si parte da una dimensione compatta di 5 pollici, che può arrivare fino a 6,5 pollici con un semplice doppio tap. Quando non è completamente esteso, il display si avvolge sul retro, creando una seconda schermata utile per visualizzare notifiche e aggiornamenti rapidi.

Sbloccare il telefono da qualsiasi parte del display

Ciò che rende questo dispositivo unico è il sistema avanzato di autenticazione biometrica. A differenza degli smartphone attuali, che limitano il sensore di impronte digitali a un’area precisa, il concept di Motorola integra più sensori su tutta la superficie del display arrotolabile. Questo significa che gli utenti potranno sbloccare il telefono semplicemente appoggiando un dito in qualsiasi punto dello schermo. Ovviamente, si dovrà fare attenzione a non sbloccare il dispositivo accidentalmente mentre lo si maneggia da spento.

Praticità e adattamento automatico

Questo innovativo display arrotolabile si adatta all’utilizzo: si espande per migliorare la visione dei video o per offrire più spazio nelle app, come Gmail, facilitando la scrittura. Quando è compatto, la porzione di display che rimane sul retro funziona come una seconda schermata, ideale per inquadrare foto con le fotocamere posteriori. Al momento bisogna solo attendere per nuovi sviluppi.