CoopVoce: la nuova EVO 20 costa pochissimo e dura per sempre

Con le grandi offerte dei gestori virtuali ci sono anche i prezzi a fare scalpore, tutto perché gli altri gestori non hanno le stesse condizioni. I provider più famosi infatti non hanno mai avuto contenuti di questo livello. CoopVoce è uno dei migliori sotto quest’aspetto e lo dimostra ancora una volta proponendo una delle sue migliori offerte del passato.

La EVO 20 è ritornata con tutto incluso nel prezzo e con un costo che dura per sempre nel tempo. Questa volta il provider non ha voluto esagerare con i giga, offrendo una soluzione cucita addosso a coloro che vogliono avere il giusto ogni mese.

CoopVoce: ci sono 20 giga nella promo con minuti illimitati e 1000 SMS

CoopVoce, il noto operatore virtuale italiano, ha lanciato una nuova offerta, EVO 20, pensata per chi cerca una soluzione semplice ed economica. Con questa proposta, CoopVoce mira a conquistare gli utenti che preferiscono una tariffa base, accessibile e senza fronzoli. La promozione EVO 20 offre ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri, senza limiti di tempo;

verso tutti i numeri, senza limiti di tempo; 1000 SMS da inviare verso tutti i numeri;

da inviare verso tutti i numeri; 20 GB di traffico dati in 4G, per navigare in rete.

Il tutto a un prezzo competitivo di 4,90 € al mese, con la garanzia che resterà invariato. Questa caratteristica è interessante, soprattutto in un periodo in cui molte compagnie modificano periodicamente le tariffe, aumentando i costi per i clienti.

Per rendere l’offerta ancora più conveniente, CoopVoce ha deciso di offrire l’attivazione gratuita per chi sceglie EVO 20 entro il 27 novembre. Chi aderisce entro questa data non dovrà pagare alcun costo aggiuntivo per iniziare a usare l’offerta, risparmiando ulteriormente.

Questa promozione risulta interessante per chi desidera una tariffa semplice, stabile e conveniente. EVO 20 può essere la soluzione ideale per chi utilizza lo smartphone per chiamate, messaggi e una moderata navigazione in rete, senza la necessità di quantità elevate di dati.