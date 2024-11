TAILG S96MAX: lo scooter elettrico futuristico sbarca all'EICMA

Come sarà lo scooter del futuro? Il nuovo TAILG S96MAX, presentato in anteprima mondiale a EICMA 2024, sembra avere la risposta. Questo scooter elettrico, prodotto dal colosso cinese del settore dei veicoli elettrici a due e tre ruote, ha una tecnologia all’avanguardia invidiabile. Il modello promette performance di alto livello. La società possiede una capacità produttiva annua di oltre 15 milioni di veicoli e una presenza globale di 35 mila punti vendita, che vuol dire? Che TAILG porta in Europa un prodotto pensato per tutti ed ovunque. Lo scooter è pronto a rivoluzionare la mobilità urbana.

Il TAILG S96MAX ha un powertrain tre-in-uno chiamato Star Ring Strong Magnetic Motor. Questo integra motore, trasmissione ed elettronica in un sistema compatto e performante. Tale motore elettrico a flusso assiale raggiunge un’efficienza del 95%. Esso eroga ben 15 kW di potenza e consente allo scooter di toccare 120 km/h. L’accelerazione? Non male per un veicolo del genere. Il TAILG S96MAX infatti accelera da 0 a 50 km/h in soli 3,5 secondi. Oltre ciò, offre un’autonomia stimata di 150 km con una carica completa. Tutte caratteristiche notevoli per un veicolo di questa categoria. I dettagli sulla batteria non sono stati ancora diffusi, intanto però TAILG ha informato che ci sarà una ricarica rapida.

Ricarica rapida e dotazioni di serie avanzate per lo scooter

Che cos’altro distingue questo scooter? Un punto di forza del TAILG S96MAX è il sistema di ricarica rapido Nebula. Grazie a questa tecnologia, è possibile ricaricare fino all’80% in soli 10 minuti con una potenza di picco di 20 kW. In tal modo si riducono di parecchio i tempi di attesa. Perfetto per chi vive in città e si sposta frequentemente. Questo livello di prestazioni rende il TAILG S96MAX uno scooter molto pratico per chi necessita di un uso continuo.

Oltre alle prestazioni, lo scooter offre una serie di funzionalità pensate, tutte atte a migliorare la guida. Tra queste spiccano il cruscotto TFT, la ricarica wireless per smartphone da 55W e le telecamere HD anteriori e posteriori per una maggiore sicurezza. A completare l’equipaggiamento troviamo l’ABS di serie. La società ha aggiunto tale caratteristica per garantire la massima sicurezza alla clientela. Il suo debutto? Avverrà nei prossimi mesi.