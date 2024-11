Il 13 novembre, Nubia lancerà in Cina la serie RedMagic 10 Pro, i nuovi smartphone dedicati al gaming con un design futuristico e tecnologia avanzata. Equipaggiati con il processore Snapdragon 8 Elite , questi dispositivi continuano la tradizione RedMagic di integrare la fotocamera frontale sotto il display, un elemento presente anche nel precedente RedMagic 9S Pro . Ma non è tutto: i nuovi modelli saranno dotati di un chip dedicato al gaming, sviluppato internamente da RedMagic, e utilizzeranno una tecnologia per batterie a elevata densità energetica. La versione RedMagic 10 Pro+ si distingue per la batteria da ben 7050mAh , supportando la ricarica rapida fino a 100W, una caratteristica ideale per i gamer che cercano prestazioni senza interruzioni.

Questa nuova serie presenta inoltre uno schermo da 7 pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz e una risoluzione di 2688×1216 pixel, garantendo un’esperienza visiva fluida e reattiva. In collaborazione con BOE, uno dei principali produttori di schermi, Nubia mostrerà dettagli aggiuntivi sul display del RedMagic 10 Pro durante un evento speciale. L’azienda punta su un design completamente rinnovato, con i bordi più sottili mai visti in uno smartphone, sottolineando l’attenzione ai dettagli per i gamer più esigenti.

Oltre alla potenza e all’efficienza energetica, la nuova serie si distingue anche per l’aspetto estetico, con dettagli di design che includono luci LED RGB e soluzioni per il raffreddamento attivo, cruciali per gestire il calore generato dai chip ad alte prestazioni. Questi dettagli consolidano RedMagic come marchio leader nel settore dei dispositivi da gaming, con un approccio che punta su componenti sviluppati in-house e sull’introduzione di tecnologie all’avanguardia.

Un dispositivo che promette davvero grandissime cose, che siamo assolutamente curiosi di toccare con mano il prima possibile, se ne avremo davvero l’opportunità nei prossimi mesi.