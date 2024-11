PosteMobile, operatore di telefonia legato a PostePay S.p.A., ha lanciato “300% Digital”. Un’ offerta che possiamo trovare esclusivamente online e rivolta ai nuovi clienti. Con soli 9,99€ al mese, questa tariffa include 300GB di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300Mbps. Le chiamate e gli SMS hanno un costo di 18centesimi al minuto o per singolo messaggio. Ma con soli 2€ in più al mese si può passare al piano Creami Extra WOW 300, che offre minuti e SMS illimitati insieme ai 300GB di dati. L’attivazione prevede un contributo iniziale di 10€ per l’acquisto della SIM e una prima ricarica obbligatoria sempre al costo di 10 euro.

PosteMobile: vantaggi di rete e servizi avanzati per un’offerta 100% digitale

Un vantaggio ulteriore è rappresentato dai 20 credit che si ricevono se si consuma meno di 100GB al mese. Ogni credit può infatti essere usato per un minuto di conversazione o un messaggio. In caso di mancato rinnovo dell’offerta, i costi passano alla modalità a consumo con 18cent per ogni minuto o SMS e 2euro giornalieri per 500MB di navigazione. La tariffa base può essere attivata o disattivata tramite messaggio gratuito, app PostePay oppure contattando l’assistenza clienti. Tra i servizi inclusi senza pagamenti extra, troviamo “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e la verifica del credito residuo.

La soluzione 300% Digital si basa sulla rete Vodafone 4G+, che assicura una copertura di oltre il 99% del territorio italiano. Per sfruttare la massima velocità di connessione è necessario possedere un dispositivo compatibile con la suddetta linea e trovarsi in una zona con copertura. In più anche il servizio di hotspot è incluso. Le persone infatti possono condividere il proprio traffico dati senza costi ulteriori, utilizzando i giga anche su altri dispositivi.

L’app PostePay è un ulteriore strumento che semplifica la gestione della SIM PosteMobile. In quanto consente di monitorare il traffico, verificare il credito residuo e consultare facilmente i consumi. L’applicazione è disponibile sia per dispositivi iOS che Android e permette di attivare o modificare l’offerta con un semplice click. Tutte le promo includono l’IVA e sono valide per il traffico nazionale. Per ulteriori dettagli sui termini contrattuali e le modalità di recesso o reclamo, è possibile consultare il sito ufficiale o recarsi presso un ufficio postale.