Kena Mobile si distingue nel mercato delle telecomunicazioni per le sue offerte competitive e vantaggiose. L’operatore propone piani che includono minuti illimitati, Giga e una copertura di rete affidabile. Ciò grazie al supporto della rete TIM che garantisce connessione 4G stabile su quasi tutto il territorio nazionale. Le promozioni Kena sono accessibili con prezzi contenuti, partendo da meno di 10 euro al mese. Inoltre, spesso includono il primo mese gratuito.

Kena Mobile: ecco le promo attive

Le offerte dell’operatore si caratterizzano per l’assenza di vincoli. Inoltre, Kena assicura che non ci saranno costi nascosti. È possibile recedere senza pagare penali o costi aggiuntivi per la disattivazione del servizio. In aggiunta, Kena Mobile offre vari servizi inclusi, come il blocco dei servizi a sovrapprezzo e la funzione “Lo Sai di Kena”. La portabilità del numero è gratuita. Inoltre, viene effettuata entro un massimo di tre giorni lavorativi. Mantenendo così il proprio contatto senza interruzioni.

Per incentivare la fedeltà dei clienti, Kena Mobile premia chi sceglie il pagamento tramite ricarica automatica con 100 GB aggiuntivi ogni mese. Anche la SIM e la spedizione sono gratuite. Gli utenti provenienti da operatori come Iliad, Poste Mobile, CoopVoce e altri possono scegliere tra piani speciali. Come l’offerta a 5,99 euro al mese con 100 GB, minuti illimitati, SMS e il primo mese gratis. Ci sono anche altre opzioni a 6,99, 7,99 e 9,99euro mensili. Quest’ultime offrono rispettivamente 130, 150 e 230 GB, con l’aggiunta di 100GB mensili in caso di ricarica automatica.

L’attivazione delle offerte Kena Mobile è semplice e flessibile. Dopo aver selezionato il piano desiderato sul sito dell’operatore, è possibile procedere alla registrazione. Nel processo è possibile scegliere tra vari metodi di pagamento. La SIM può essere consegnata tramite corriere oppure ritirata presso tabaccherie convenzionate Mooney. Con possibilità di pagare in contanti. In tal caso, è necessario presentare un documento di identità. Insieme al codice fiscale e il QR code ricevuto via e-mail.