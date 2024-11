A quanto pare in casa Sony è periodo di conti e di tirare le somme, l’azienda ha infatti registrato i dati di vendita inerenti l’ultimo trimestre dando un significato a quest’ultimi sia in termini di vendite pure sia in termini di guadagni derivati dei servizi online offerti all’utenza che ovviamente decide di acquistarli, in base a quanto emerso da questi dati possiamo constatare che Sony ha venduto 3,8 milioni di PlayStation cinque nell’ultimo trimestre arrivando a un totale di 65,5 milioni, valore che la pone dietro a PlayStation quattro che nel medesimo periodo di tempo è arrivata a quota 67,5 milioni.

La fetta più grossa arriva dalla divisione Game and Network Services le cui entrate sono cresciute del 12% rispetto all’anno scorso, toccando una quota pari a 7,7 miliardi di dollari.

Sony parla del futuro

Dopo aver analizzato questi dati Sony si è espressa in merito al futuro parlando di come si comporterà sul mercato, nel dettaglio l’azienda giapponese ha riconosciuto l’importanza delle varie tipologie di titoli che vengono rilasciate e ha deciso di continuare sulla scia di quanto fatto finora equilibrando cioè i titoli single player con quelli multiplayer, una decisione importante dal momento che le ultime uscite multiplayer di Sony non avevano riscosso il successo sperato, l’esempio per eccellenza è Concord che è stato cancellato completamente dagli annali in meno di un mese, nonostante ciò gli altri esempi non mancano come ad esempio la sezione multiplayer di The Last of Us che aveva deluso le aspettative di tutti venendo addirittura cancellata.

Sembra dunque che Sony abbia ben chiaro quello che deve fare, puntare su tutti i titoli e magari cercare di spingere di più su quelli multiplayer dal momento che la sua divisione legata ai servizi Internet funziona bene e necessita di essere spinta dall’altro lato che invece, nelle ultime uscite, ha deluso, ovvero quello dei videogiochi.