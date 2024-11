Uno sconto davvero da pazzi vi attende in questi giorni su Amazon, dove vi ritrovate a poter acquistare il Google Pixel 8, che viene ridotto fortemente per cercare di continuare a favorire l’acquisto da parte del pubblico di uno dei mostri sacri dello scorso anno.

Il Google Pixel 8 è a tutti gli effetti un top di gamma, anche se il suo prezzo non lo identifica come tale, le specifiche parlano di un display OLED da 6,2 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, ed anche 424 ppi, che vengono impreziositi dalla presenza di un refresh rate elevato fino a 120Hz complessivi e 16 milioni di colori. Il processore a muovere le fila è il Google Tensor G3, con alle spalle GPU immortalis-G715s MC10, che viene affiancata da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (è bene ricordare non essere espandibile con microSD).

Google Pixel 8: uno spettacolo l’offerta Amazon

Il Google Pixel 8 costa davvero molto poco, almeno in confronto al suo listino di 799 euro, questo “grazie” alla presenza sul mercato del nuovo modello, il Google Pixel 9. Proprio nell’ultimo periodo Amazon ha deciso di ridurre la spesa del 40%, fino ad arrivare così ad un valore finale di soli 479 euro, sempre con alle spalle la garanzia di 24 mesi ed anche il suo essere completamente sbrandizzato. Lo potete avere premendo qui.

Grande attenzione è stata posta direttamente sul comparto fotografico, dove si possono trovare, per quanto riguarda la parte posteriore, una coppia di sensori: principale da 50 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 12 megapixel, che promette discreti scatti, con angolo di visuale di 125,8 gradi. I video vengono girati al massimo in 4K a 60fps, mentre la batteria è un componente da 4575 mAh, che supporta ricarica rapida ed una più che discreta autonomia generale.