Mazda lancia i nuovi modelli 2025: scopri Mazda3 e CX-30 Weeks

Mazda lancia in Italia le nuove versioni di Mazda3 e Mazda CX-30. Per l’occasione, fino al 24 novembre, tutte le concessionarie italiane ospitano le Mazda3 e Mazda CX-30 Weeks. Gli interessati possono vedere i nuovi modelli e provarli su strada. Cosa rende speciali queste settimane? Chi acquista una Mazda3 o una CX-30 durante il periodo promozionale potrà approfittare di un’offerta finanziaria davvero particolare. Mazda Advantage con un tasso del 2,99% e un vantaggio economico fino a 2.550 euro. E per i clienti già Mazda? L’offerta è ancora più interessante. Mazda riserva un bonus extra di 1.000 euro e il tasso agevolato fino alla fine dell’anno. Prenotare un test drive è poi molto semplice. Si può fare direttamente online sulla piattaforma Drive Mazda. Lì si possono trovare tutti i dettagli delle promozioni attive.

Nuove motorizzazioni e tecnologia all’avanguardia per Mazda

Quali sono le novità principali dei Model Year 2025? Mazda introduce il nuovo motore e-Skyactiv G da 140 CV. Si tratta di un motore 2,5 litri a 4 cilindri con tecnologia Mild Hybrid. Questo motore sostituisce i precedenti 2.0 da 122 e 150 CV. Cosa cambia alla guida? La nuova unità garantisce una coppia migliore ai bassi e medi regimi. Offre così una guida più comoda e fluida. Non si tratta di un motore pensato per la performance pura, ma per migliorare il comfort.

Qui non si parla di modifiche solo al motore. La società ha anche introdotto l’assistente vocale Alexa nell’infotainment. Con esso ha reso la gestione delle funzioni ancora più semplice e intuitiva. Il navigatore, inoltre, adesso supporta aggiornamenti OTA (Over-The-Air) delle mappe. Quanto costano i nuovi modelli? Il prezzo di partenza di Mazda3 è di 27.350 euro, mentre quello della Mazda CX-30 è di 27.950 euro. Queste novità rendono Mazda3 e CX-30 ancora più interessanti? La risposta è sì. Tra nuove tecnologie, motori più efficienti e offerte promozionali, è un momento ideale per scoprire questi modelli. Vale la pena approfittarne? Chi cerca un’auto che combini innovazione, comfort e un’offerta vantaggiosa può trovarla in Mazda3 e CX-30, soprattutto durante queste settimane promozionali.