Non molto tempo fa il colosso tech Apple ha svelato al mondo i suoi nuovi smartphone di punta appartenenti alla nuova serie iPhone 16. Si tratta di dispositivi estremamente tecnologici e con delle feature davvero di rilievo. Dopo il loro debutto, sono già comunicati in rete i primi rumors e le prime indiscrezioni riguardanti i prossimi smartphone in uscita. I primi ad arrivare saranno i prossimi iPhone 17, ma a quanto pare si sta già parlando dei modelli successivi, in particolare del prossimo iPhone 18 Pro. Secondo le ultime indiscrezioni appena emerse, questo nuovo dispositivo potrebbe avere un comparto fotografico con un’ottica grandangolare con apertura variabile.

iPhone 18 Pro, i primi rumors parlano di ottica grandangolare con apertura variabile

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete nuove indiscrezioni riguardanti il prossimo smartphone di punta di Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo top iPhone 18 Pro, che dovremo vedere arrivare in veste ufficiale sul mercato durante l’anno 2026. Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, questo nuovo modello potrebbe vantare una notevole novità in ambito fotografico.

Stando a quanto riportato, infatti, il nuovo device di casa Apple potrà contare sul retro su un’ottica grandangolare dotata di una apertura variabile. La presenza di questo sensore permetterebbe agli utenti di effettuare degli scatti di estrema qualità, anche in condizioni di illuminazione non proprio ottimali. A rifornire l’azienda degli otturatori necessari, a detta dell’analista, sarebbero i fornitori Sunny Optical e Luxshare. Una scelta che sembrerebbe azzeccata, dato che questi fornitori hanno già proposto qualcosa di simile su alcuni dispositivi Android.

Insomma, sembra che le premesse ci siano tutte su questo nuovo top di gamma iPhone 18 Pro. Ovviamente c’è ancora del tempo prima del suo debutto ufficiale che, come già detto, è previsto non prima del 2026. Staremo a vedere quali altre fantastiche feature porterà questo nuovo device di casa Apple.