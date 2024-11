Nel canale Beta di WhatsApp arriva una nuova opzione utile. Si tratta della possibilità di creare e gestire liste di contatti e chat di gruppo. La funzione, in fase sperimentale, consentiva ad alcuni utenti di organizzare la propria lista di chat secondo criteri specifici. Ciò rende più facile la gestione delle conversazioni. Nelle ultime ore, grazie al rilascio di una versione aggiornata dell’app, diversi utenti della versione Beta hanno ricevuto una funzione avanzata che consente di amministrare le liste di chat in modo ancora più dettagliato. Ciò aumenta il livello di personalizzazione a disposizione dell’utente.

WhatsApp: nuova funzione per i filtri

La versione 2.24.23.23 Beta dell’app per Android ha introdotto una novità rilevante. Si tratta dell’opzione di eliminare alcuni elenchi di chat predefiniti. In precedenza, tali elenchi, come “Da leggere” o “Gruppi”, erano bloccati e non potevano essere modificati o rimossi. Con la nuova versione, invece, l’utente ha la possibilità di nascondere o eliminare i filtri che non ritiene utili. In tal modo gli utenti possono rendere la propria interfaccia chat di WhatsApp più snella. Inoltre, si adatta alle esigenze personali. Basta una pressione prolungata su uno dei filtri preimpostati per far apparire un nuovo menu. Quest’ultimo contiene l’opzione “Elimina lista”.

I filtri non vengono eliminati in modo permanente, ma semplicemente resi invisibili all’utente, che potrà quindi decidere in qualsiasi momento di riportarli nella visualizzazione principale. Tele funzione garantisce un buon equilibrio tra personalizzazione e flessibilità, poiché l’utente può personalizzare l’app senza rischiare di perdere definitivamente alcun filtro. La possibilità di eliminare o nascondere i filtri inutilizzati risponde alla crescente richiesta da parte degli utenti di poter gestire in autonomia l’interfaccia dell’app, tanto per scopi personali quanto professionali.

Al momento, la nuova opzione è accessibile solo per un alcuni utenti. Ovvero quelli iscritti al programma Beta di WhatsApp per Android. È probabile, però, che in un prossimo futuro, una volta completati i test, l’aggiornamento sarà rilasciato a tutti gli utenti nella versione stabile dell’app.