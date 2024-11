Una nuova interessante promozione va a coinvolgere Apple iPhone 15 Plus, uno smartphone di fascia alta, che può essere considerato dai più come la giusta connessione tra due dispositivi differenti: da una parte iPhone 15, dall’altra iPhone 15 Pro Max. L’offerta attivata oggi su Amazon è una delle migliori in circolazione, proprio perché riesce a ridurre la spesa che l’utente si ritrova a sostenere, raggiungendo un livello di risparmio inatteso fino a tempo fa.

Lo smartphone, da un punto di vista puramente dimensionale, rappresenta sempre la suddetta interconnessione tra le varie fasce, infatti raggiunge 160,9 x 77,8 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso di 201 grammi. Il display resta essere comunque da 6,7 pollici di diagonale, con una risoluzione 1290 x 2796 pixel, è un Super Retina XDR OLED di ottima qualità con 460 ppi.

Apple iPhone 14 Plus: che offerta su Amazon

La spesa su Amazon è davvero al minimo storico, anche nel momento in cui si dovesse pensare di mettere le mani su un Apple iPhone 15 Plus, smartphone di fascia altissima che di base costerebbe 979 euro, ma che Amazon ha deciso di ridurre di circa 80 euro, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 899 euro. Collegatevi qui per acquistarlo.

All’interno della confezione, come purtroppo sempre più accade nella fascia alta, manca l’alimentatore, precisamente sarà possibile trovare solamente lo smartphone, a cui si aggiunge anche il cavo di ricarica USB-C (infatti dall’iPhone 15 non è più presente la porta lighting, ma solo USB-C). Tornando a parlare di specifiche tecniche, possiamo trovare un comparto fotografico sufficientemente fornito, con la presenza di due sensori nella parte posteriore, rispettivamente da 48 e 12 megapixel. L’ultragrandangolare è molto buono, mentre generalmente gli scatti vengono generati a 8000 x 6000 pixel, con stabilizzazione ottica, angolo massimo di ripresa di 120 gradi, ed una fotocamera frontale di 12 megapixel.