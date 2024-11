Sono state annunciate diverse opzioni in arrivo per Image Playground. Eppure, sembra che Apple abbia deciso di abbandonare definitivamente uno degli stili generativi inizialmente previsti. Le funzioni chiave dovrebbero essere introdotte con il nuovo aggiornamento di Apple Intelligence. Image Playground è un’applicazione in grado di ideare immagini in tre stili diversi. Ovvero animazione, illustrazione e sketch. DI questi tre però solo i primi due sono stati scovati nella seconda beta di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2. Nel dettaglio, la modalità sketch è stata apparentemente eliminata.

Apple: ecco cosa riferito sulla sparizione di “Sketch”

A confermare l’ipotesi che tale scelta possa essere definitiva è la scomparsa della descrizione dello stile in questione dalla pagina dell’app Image Playground sull’App Store. Inizialmente, la modalità sketch era descritta come un’opzione che permetteva di creare disegni dettagliati e accademici su sfondi semplici. Con un taglio sofisticato ideale per produrre immagini artistiche di alta qualità. Al momento, la descrizione dell’app si limita a presentare i soli stili di animazione e illustrazione. Il primo, descritto come uno stile tridimensionale fantastico, con personaggi espressivi e ambientazioni cinematografiche. Il secondo, invece, è un’opzione caratterizzata da contorni marcati, forme semplici e colori vivaci.

Le ragioni dietro la rimozione della modalità sketch non sono chiare. La scelta è curiosa, considerando che lo stile sketch avrebbe potuto rappresentare un’opzione particolarmente interessante per chi cercava immagini dettagliate e dal tocco artistico. Alcuni analisti ipotizzano che la decisione potrebbe essere legata a difficoltà tecniche nel garantire la qualità dello stile sketch o a strategie di semplificazione della linea di prodotti.

Apple non ha dato indicazioni su una possibile futura reintroduzione dello stile. Inoltre, come suggerito, la rimozione della sua descrizione dalla piattaforma sembra suggerire che la decisione sia definitiva. Sul sito ufficiale di Apple, la sezione dedicata alle funzionalità di Apple Intelligence continua ancora a menzionare sketch come uno degli stili disponibili per Image Playground. Considerando quanto detto fino ad ora è ipotizzabile che Cupertino aggiorni a breve anche tale pagina.