Skoda Kylaq: il nuovo SUV compatto sotto i 4 metri per l’India

Il nuovo Skoda Kylaq è un SUV pensato per il traffico urbano indiano, grazie alla sua lunghezza di 3,99 metri, ideale per manovre agili. Con un passo di 2,57 metri, offre una buona abitabilità interna, mentre i 19 cm di altezza da terra rendono il Kylaq perfetto per le strade meno curate. Quali prestazioni offre? Il Kylaq è dotato di un motore benzina 1.0 TSI da 85 kW (114 CV) e 178 Nm di coppia. Questo gli consente di raggiungere una velocità massima di 188 km/h. Com’è lo scatto? Accelerando va da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi. La trazione anteriore può essere abbinata a un cambio automatico o manuale a sei rapporti. In questo modo il cliente può scegliere facilmente tra comodità e controllo sportivo. La base del Kylaq è la piattaforma MQB-A0-IN, sviluppata specificamente per il mercato indiano. Tale architettura, già utilizzata da altri modelli come Kushaq e Slavia, garantisce una costruzione solida e al contempo versatile.

Design Modern Solid e dotazione tecnologica del SUV Skoda

Skoda introduce con il Kylaq il suo linguaggio di design Modern Solid. Si hanno linee semplici, superfici pulite e dettagli eleganti come la griglia frontale nera lucida con nervature 3D. Gli elementi di stile comprendono fari a LED minimalisti e uno spoiler anteriore con finitura in alluminio, che danno un tocco di sportività. Sono disponibili cinque colorazioni, inclusa la particolare tinta Olive Gold.

Lo spazio interno della Skoda, grazie a un intelligente layout, offre 446 litri di capacità di carico che aumentano a 1.265 litri con i sedili posteriori abbattuti. Le soluzioni “Simply Clever” rendono l’abitacolo pratico, con numerosi vani portaoggetti e un’organizzazione ergonomica. In fatto di sicurezza, il Kylaq è ben equipaggiato: sei airbag, controllo elettronico della stabilità, frenata multicollisione e monitoraggio della pressione pneumatici sono solo alcune delle tecnologie di serie. Le versioni più accessoriate includono Hill Hold Control, fari automatici e tergicristalli automatici.

Sul piano tecnologico, il Kylaq offre un sistema di infotainment da 10,1 pollici con supporto wireless per Android Auto e Apple CarPlay, mentre il guidatore può contare su un Digital Cockpit da 8 pollici. La ricarica wireless per smartphone completa il pacchetto hi-tech. Il Kylaq è prodotto nello stabilimento di Chakan, alimentato al 30% da energia solare. Questo SUV, testato in ogni condizione climatica, rappresenta per Skoda il modello più accessibile in India, con un prezzo di 789.000 INR.