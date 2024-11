Durante l’edizione 2024 di Paris Photo, OPPO ha mostrato in anteprima mondiale le capacità fotografiche della serie Find X8. Il quale sarà disponibile presto anche a livello mondiale dopo il suo debutto in Cina. L’evento ha sottolineato il ruolo di OPPO come partner globale del salone, presentando la visione dell’azienda attraverso il motto “Capture the Beauty of Life with Ease”. Un simile approccio mira a rendere la fotografia mobile semplice e intuitiva, senza compromessi sulla qualità. Joy Cheng, Director of Imaging Products di OPPO, ha illustrato l’impegno del brand nel rendere tale tecnologia più accessibile. In modo che le persone possano catturare i momenti speciali della loro vita senza dover affrontare determinate difficoltà tecniche.

OPPO FindX8: nuove modalità fotografiche specifiche avanzate

La nuova serie Find X8 è progettata per offrire scatti ad alta definizione con funzioni come il “ritratto atmosferico”, che esalta le ombre e la luce naturale. Cheng ha aggiunto che OPPO ha studiato le preferenze dei suoi clienti, puntando su dettagli di texture e contorni per foto dall’estetica più elegante. L’idea che sta alla base è quella di consentire a chiunque di realizzare immagini suggestive e atmosferiche, con facilità e immediatezza. Tutto ciò attraverso un singolo tocco.

La gamma FindX8 è dotata di un sistema di fotocamere Hasselblad Master. Quest’ultimo è in grado di supportare modalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Come l’opzione-Snap per catturare immagini di soggetti in movimento senza comprometterne la qualità. A differenza delle modalità tradizionali che richiedono cambi di impostazione, Snap identifica i movimenti automaticamente, garantendo scatti nitidi e bilanciati.

Ma non è tutto. OPPO ha anche migliorato la funzione Livephoto, pensata per trasformare immagini statiche in scatti realistici e vividi, arricchendo così l’esperienza di utilizzo. La serie include un teleobiettivo avanzato, pensato per dare agli utenti la possibilità di scattare da distanze diverse senza compromettere la qualità visiva. In più con specifiche come un display AMOLED, un processore Dimensity di ultima generazione e ampie opzioni di memoria, Find X8 si distingue come uno dei modelli più completi presenti attualmente sul mercato.

Al Paris Photo 2024, OPPO ha presentato anche la mostra “Dear Life”, con immagini catturate esclusivamente con smartphone della sua linea. Tale partecipazione rappresenta una nuova tappa per il brand. Il quale continua a investire nella fotografia mobile per offrire a tutti esperienze fotografiche sempre più professionali e intuitive.