Microsoft ha dichiarato l’arrivo di importanti aggiornamenti. Quest’ultimi riguardano Paint e Notepad su Windows 11. Nel dettaglio, stanno per arrivare nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Al momento, tali aggiornamenti sono disponibili solo per gli utenti iscritti ai programmi di testing Windows Insider. Per i canali Canary e Dev. Si tratta di una scelta che evidenzia l’intenzione di Microsoft di perfezionare le funzionalità prima del lancio definitivo.

Microsoft introduce nuove opzioni AI per due delle sue app

Per Paint (versione 11.2410.28.0) sono in arrivo due nuovi strumenti. Ovvero “Riempimento generativo” e “Cancellazione generativa“. Sono pensati per ampliare le capacità dei creator e semplificare il lavoro artistico. Il Riempimento generativo consente agli utenti di arricchire o modificare un’immagine con nuovi elementi. Per farlo basta descrivere i cambiamenti desiderati a parole. Al momento, come annunciato da Microsoft, la funzione è riservata ai dispositivi PC Copilot+ con processori Snapdragon e si attiva tramite strumenti di selezione rettangolare o a mano libera.

L’opzione Cancellazione generativa, invece, disponibile su tutti i computer con Windows 11, permette di rimuovere oggetti indesiderati dalle foto. Inoltre, permetterà di riempire automaticamente lo spazio vuoto. In aggiunta, Image Creator, lanciato in anteprima l’anno scorso, estende ora la sua disponibilità a nuovi mercati. Tra cui Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Italia e Germania.

Anche Notepad riceve un importante aggiornamento da Microsoft con la versione 11.2410.15.0. La novità principale è l’introduzione di una funzione di riscrittura assistita dall’AI. Tale funzionalità permette agli utenti di riformulare frasi, modificare il tono e adattare la lunghezza del testo. Tutto tramite comandi semplici e intuitivi. La riscrittura è accessibile dal menu contestuale, dalla barra dei menu o utilizzando la scorciatoia Ctrl + I. Disponibile in anteprima negli stessi mercati dell’Image Creator, la funzione garantisce un editing più fluido e versatile.

Infine, Microsoft ha ottimizzato le prestazioni di Notepad, riducendo i tempi di avvio fino al 55%. Dettaglio che rende l’esperienza d’uso più veloce e reattiva.