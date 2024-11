Le ultime indiscrezioni sui Galaxy S25 di Samsung rivelano interessanti dettagli. Pare che l’azienda sudcoreana stia lavorando a un nuovo modello “Slim”. Il quale potrebbe arrivare dopo il lancio delle versioni principali GalaxyS25, S25Plus e S25Ultra. Si tratta di una variante sottile che sembra puntare a mantenere prestazioni di alto livello. In quanto conserva un comparto fotografico vicino alla configurazione dell’S25 Ultra, il migliore della gamma.

La fonte delle anticipazioni è il noto informatore Ice Universe, che non si è sbilanciato nei dettagli tecnici. Anche se ha lasciato intendere che il Galaxy S25 Slim potrebbe mantenere le stesse fotocamere del modello Ultra o, in alternativa, riproporre quelle dell’S24Ultra. L’attenzione si concentrerebbe soprattutto sull’ultra-grandangolare e su una doppia fotocamera tele, una con zoom ravvicinato e un’altra per le lunghe distanze. Se queste informazioni saranno confermate, il modello Slim rappresenterebbe, a tutti gli effetti, un compromesso interessante tra design e funzionalità avanzate. Assolutamente in grado di offrire prestazioni elevate in un corpo più sottile rispetto ai modelli standard.

Galaxy S25: nuovi colori e altre opzioni esclusive

Un’altra novità che Samsung starebbe preparando riguarda una palette di colori più ampia e distintiva per la serie GalaxyS25. Saranno infatti rese disponibili tonalità esclusive per gli acquisti diretti sul sito ufficiale dell’azienda. Ross Young, esperto di tecnologia e fonte spesso affidabile per queste situazioni, ha condiviso i dettagli sui nuovi colori. I modelli Galaxy S25 e S25Plus potrebbero quindi essere disponibili in una vasta tipologia di colorazioni. Tra le opzioni disponibili vi saranno, ad esempio, il Moon Night Blue, Sparkling Green, Coral Red, e Pink Gold, in aggiunta alle tonalità più classiche come il nero e il grigio.

La versione Ultra si distinguerà invece con finiture “Titanium” nelle colorazioni TitaniumBlue, TitaniumJade Green, TitaniumPink Gold e altre varianti che aggiungeranno un senso di esclusività. La strategia di Samsung quindi cerca di puntare su una differenziazione dell’offerta dal punto di vista estetico. L’azienda, Infatti, offre ai propri consumatori una maggiore personalizzazione. Il lancio ufficiale della serie è previsto per l’inizio del 2025, e sarà l’occasione per scoprire se Samsung confermerà queste nuove opzioni in maniera definitiva. Le quali, come è semplice intuire, hanno già attirato la curiosità tra gli appassionati del marchio.