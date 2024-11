Un nuovo rapporto di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) rivela un cambiamento importante nelle preferenze dei consumatori verso gli iPhone di fascia alta. Si assiste infatti ad un aumento significativo del prezzo medio di vendita. Secondo i dati, il prezzo base di un iPhone negli Stati Uniti ha superato per la prima volta i 1.000 dollari (circa 935€), raggiungendo una cifra di 1.018 dollari. Si tratta di un aumento notevole rispetto ai 918 dollari registrati nello stesso trimestre del 2023. Il fenomeno è in gran parte attribuibile alla crescente popolarità degli iPhonePro e ProMax. Modelli che offrono funzionalità avanzate e capacità di archiviazione superiori, scelti quasi dalla metà degli acquirenti statunitensi. Nel trimestre appena concluso, infatti, circa il 47% degli smartphone venduti apparteneva alla categoria Pro o ProMax. Una percentuale in aumento rispetto al 38% dell’anno precedente.

Funzionalità avanzate e un posizionamento mirato fanno volare gli iPhone Pro

A guidare questa tendenza è anche il calo di popolarità del nuovo iPhone16 rispetto al 15. I risultati complessivi delle vendite dei modelli Pro e Pro Max, lanciati in momenti differenti del trimestre, hanno contribuito a stabilire questo nuovo record. A tal proposito, particolarmente rilevante è il dato alternativo del US-WARP (prezzo medio ponderato al dettaglio). Il quale fornisce una chiara visione delle spese degli americani. Sottolineando un crescente apprezzamento per le versioni tecnologicamente più avanzate.

Una strategia ben definita ha permesso ad Apple di posizionare i modelli Pro come dispositivi di punta, nettamente distinti dalle versioni standard. Essi sono diventati simbolo di un investimento a lungo termine per i consumatori, che mostrano di apprezzare le caratteristiche tecnologiche e la possibilità di espandere la memoria. Settembre, mese in cui solitamente vengono lanciati nuovi modelli, è diventato cruciale per Apple anche per le promozioni su versioni meno recenti. Gli appassionati infatti attendono spesso questa data per approfittare delle nuove funzionalità. Anche se alcuni preferiscono acquistare subito, spinti dall’esigenza di aggiornare il dispositivo.

In più, il CIRP evidenzia l’interesse crescente per dispositivi con maggiore capacità di memoria. Particolarmente utili per foto e video in alta risoluzione, oltre a poter supportare app sempre più pesanti e contenuti digitali. In futuro, le persone quindi potrebbero continuare a orientarsi verso dispositivi una memoria sempre più vasta. Trend che CIRP sta analizzando nel dettaglio per cercare di comprenderne le implicazioni a lungo termine. Secondo le previsioni, questa preferenza per modelli potenti e capienti potrebbe consolidare la posizione di Apple nel mercato dei dispositivi premium e portare a un ulteriore rialzo dei prezzi.