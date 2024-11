Translated ha presentato il suo nuovo progetto. Si tratta di Lara, una rivoluzionaria intelligenza artificiale dedicata alla traduzione. Quest’ultima è capace di avvicinarsi alla qualità dei migliori traduttori umani e di raggiungere livelli di precisione straordinari. Lara non solo è in grado di effettuare traduzioni accurate, ma può anche spiegare le proprie scelte traduttive. Ciò sarà possibile con una comprensione contestuale molto sofisticata e a un processo decisionale multi-opzione che permette di considerare le varie sfumature di significato.

Tradurre in Italia diventa più facile con Lara

Translated ha visto un’espansione considerevole, passando da 62 a oltre 200 lingue supportate. Questo successo ha permesso all’azienda di stringere collaborazioni con importanti aziende internazionali come Airbnb, SpaceX, Uber e Glovo.

La nuova AI di Translated è stata addestrata utilizzando un immenso database di 25 milioni di traduzioni reali. Nel dettaglio, Lara ha richiesto l’elaborazione di 1,2 milioni di ore su GPU NVIDIA. Lo scopo di ciò è di ottimizzare le proprie capacità di traduzione. Inoltre, secondo i recenti risultati ottenuti, è emerso che Lara è riuscita a ridurre gli errori a soli 2,5 per ogni mille parole. Un passo avanti importante considerato che nel 2022 gli errori erano 11.

L’AI integra i large language model con i migliori modelli di traduzione, raggiungendo una qualità paragonabile a quella dei professionisti umani. Grazie a una profonda comprensione del contesto, Lara può gestire con precisione anche le ambiguità linguistiche.

L’ambizioso obiettivo di Translated è di raggiungere entro il 2025 una “singolarità linguistica“. Ovvero i traduttori professionisti arriveranno ad impiegare lo stesso tempo per rivedere una traduzione generata da Lara quanto quello necessario per rivedere il lavoro di un collega umano. L’AI di Translated è già disponibile per alcune delle principali lingue globali e verrà progressivamente estesa a tutte le 200 lingue supportate. L’obiettivo finale è abbattere le barriere linguistiche su scala globale, rendendo la comunicazione internazionale più accessibile a tutti.