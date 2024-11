Google Pixel 9 Pro è uno degli smartphone più interessanti tra quelli che sono stati lanciati negli ultimi mesi, ma è anche uno dei modelli più cari sul mercato.

I costi di realizzazione

Tanti si sono chiesti quanto costi al colosso statunitense produrre questo dispositivo e, così come avviene per la maggior parte dei modelli più popolari, anche per Google Pixel 9 Pro adesso c’è un report che ci fornisce dei dettagli al riguardo. Nelle scorse ore, andando nello specifico, il leaker Jukanlosreve ha condiviso, sul proprio profilo X, alcune interessante informazioni su quelli che dovrebbero essere i costi dei materiali di Google Pixel 9 Pro, la cui somma nel complesso sarebbe nel complesso l’11% inferiore rispetto a Google Pixel 8 Pro. Stando al report in questione, le componenti più costose del nuovo modello di punta di Google sarebbero il processore Google Tensor G4 (80 dollari), il display M14 (75 dollari) e il comparto fotografico (61 dollari) e, nel complesso, il costo dei materiali di produzione di Google Pixel 9 Pro sarebbe pari a circa 406 dollari. Nelo specifico quindi, il costo del processore è leggermente aumentato rispetto alla precedente generazione mentre pare che Google sia riuscito a risparmiare sul display e sul comparto imaging.

I risultati del report

Il report, però, fa riferimento a quelli che sono i costi delle varie componenti, ma per realizzare un Google Pixel 9 Pro si spenderanno ovviamente più di 406 dollari, senza contare le altre spese relative alla commercializzazione, come ad esempio quelle di marketing e di spedizione.

Rispetto al Pixel 8 Pro, che non disponeva di una versione compatta, il Pixel 9 Pro rappresenta un approccio nuovo: uno smartphone di fascia alta, ma più economico, grazie alla riduzione delle dimensioni dello schermo e della batteria. Questo design compatto non solo soddisfa una domanda crescente, andando a colmare un vuoto nel mercato dei top di gamma Android, ma permette anche una riduzione dei costi complessivi di produzione.