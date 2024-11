Il Nothing Phone è il secondo dispositivo dell’azienda a esplorare l’anteprima di Android 15. Offrendo agli utenti una beta del sistema operativo con nuove funzionalità pensate per migliorare l’interazione e la personalizzazione dell’interfaccia. Tra le novità più rilevanti vi sono i “Shared Widgets”. Una funzione che consente di aggiungere i widget dei contatti direttamente sulla schermata principale. Questa innovazione mira a facilitare la connessione con amici e familiari. Facilitando interazioni e condivisioni.

Nothing Phone: miglioramenti nella fotocamera e nuove opzioni di multitasking

Anche la schermata di blocco ha subito una modifica generale. Ora è possibile accedere a una modalità avanzata di personalizzazione con una pressione prolungata, modificando l’aspetto dell’orologio. Ma anche aggiungendo spazio per i widget e scegliendo nuovi stili per adattare l’interfaccia alle proprie preferenze estetiche. La gestione delle applicazioni è stata resa più intuitiva grazie al “Smart Drawer“. Un sistema intelligente che organizza automaticamente le app in cartelle tematiche, posizionando in alto le app più utilizzate per un accesso rapido.

L’aggiornamento introduce miglioramenti anche nella fotocamera. Si parla di tempi di avvio più rapidi, una gestione ottimizzata delle immagini HDR e prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione. Anche l’effetto sfocatura nei ritratti è stato affinato per adattarsi meglio alle dimensioni del volto. In più, sono stati rivisitati elementi grafici come le animazioni per la ricarica e il riconoscimento dell’impronta digitale, mantenendo l’inconfondibile stile di design Nothing.

Multitasking evoluto e registrazione dello schermo

Per il multitasking, Android 15 offre una nuova modalità pop-up ridimensionabile. Essa può essere posizionata lungo i bordi dello schermo per una gestione agevole delle notifiche senza interrompere l’app in uso. È stata aggiunta anche una selezione intelligente delle applicazioni più utilizzate e una nuova opzione di registrazione parziale dello schermo. La quale consente di registrare solo una finestra specifica per aumentare la privacy.

Detto ciò va notato che l’installazione della beta di Android 15 sul Nothing Phone (2) richiede cautela. Non essendo distribuita tramite aggiornamento OTA, richiede un download manuale e l’installazione comporta un ripristino completo del dispositivo, con conseguente perdita dei dati. Per questa ragione, è assolutamente consigliato eseguire un backup prima di procedere.