Questa truffa phishing ha fregato tutti rubando soldi dai conti

Se non vi siete mai chiesti prima cosa fosse una truffa di tipo phishing è arrivato il momento di impararlo siccome ce ne sono tante in giro. Gli utenti hanno infatti finito per cascarci, anche essendo ormai esperti di tranelli di questo genere.

In basso potete avere la prova di tutto ciò, con alcuni messaggi che sono piombati improvvisamente nella vita degli utenti prosciugando i loro conti e anche rubando i loro dati personali.

Truffa in corso con due messaggi: attenzione al tentativo di phishing

Come si può vedere qui in basso sono ben due i messaggi che stanno girando in queste ore e che stanno mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti. Ognuno di essi rappresenta una truffa ben precisa, a partire dal messaggio che finge l’interesse di una donna verso l’utente fino ad arrivare a regali da parte di negozi molto famosi in Italia. Ecco il primo:

“Voglio condividere le mie fantasie con te.

Sono Ruth, ma potresti esserti dimenticato di me, non ci vediamo da diversi anni.

Ti ho pensato molto, ho iniziato a immaginarci mentre facevamo l’amore.

Non aver paura, ma ti racconterò una delle fantasie in cui mi hai fatto stare bene!

Mi sono svegliato dal fatto che qualcuno stava bussando alla porta, l’ho aperto e tu sei lì.

Mi prendi in braccio e mi porti nella stanza, mi getti sul letto.

Mi vedi e sei contento di stare con me.

Io comincio a sciogliermi. Bene, come si inizia?

E cosa succederà allora, decideremo da soli se mi scrivi!

Lascio qui i miei recapiti: Amazing_Ruth_57

Non vedo l’ora della tua chiamata!“.

L’altro messaggio invece finge di voler segnalare un pacco sospeso per l’utente. La truffa potrebbe infatti avere la fortuna di beccare colui che realmente sta attendendo una spedizione, il quale non esiterà ad aprire il link contenuto nel testo abboccando all’inganno.