WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità per i dispositivi iOS. Quest’ultima sarà disponibile nell’aggiornamento 24.22.73. Si tratta della possibilità di filtrare le chat tramite liste personalizzate. Tale novità, è stata identificata per la prima volta da WABetaInfo e annunciata da WhatsApp stessa a fine ottobre. Consente agli utenti di organizzare in modo efficace le proprie conversazioni. Grazie alle liste personalizzate, è possibile raggruppare le chat in categorie specifiche. Dettaglio che migliora l’accesso e la gestione dei messaggi.

Con questa funzione, gli utenti possono suddividere le conversazioni in base a tematiche o ambiti. Come, ad esempio, lavoro, famiglia, amici, ecc. Si tratta di uno strumento molto utile per coloro che desiderano un metodo per accedere rapidamente ai messaggi più rilevanti.

WhatsApp: nuovo strumento in arrivo per le chat

Gli utenti possono creare nuove liste direttamente dalla schermata principale delle conversazioni. Qui sarà disponibile un pulsante apposito. Cliccando su quest’ultimo, si apre un’interfaccia intuitiva che permette di selezionare contatti individuali o gruppi da includere in ciascuna lista. Una volta creata, ogni lista appare nella parte superiore della schermata chat, funzionando da filtro rapido.

Anche per la nuova opzione WhatsApp ha dimostrato la sua attenzione alla privacy. Le liste sono private e visibili solo agli utenti che le creano. Inoltre, WhatsApp ha assicurato che gli utenti possono modificare o cancellare le liste in qualsiasi momento, garantendo un controllo totale sulla loro gestione. Al momento, la funzione potrebbe non apparire ancora nel changelog ufficiale dell’App Store, ma sarà disponibile a breve. Ciò significa che gradualmente verrà estesa a tutti gli utenti iOS.

Si tratta solo dell’ultima novità a cui WhatsApp sta lavorando nell’ultimo periodo. La piattaforma continua ad aggiornarsi con una serie di opzioni utili per rendere l’esperienza degli utenti all’avanguardia e ricca di novità. Non resta che attendere e scoprire le novità in arrivo su WhatsApp per tutti gli utenti.